Kuba Szmajkowski wydaje EP-kę "DON JULIO". Wokalista zdradził, czego unikał w przeszłości

Kuba Szmajkowski prezentuje nową EP-kę. Minialbum "DON JULIO" to przełom

Kariera Kuby Szmajkowskiego wkracza właśnie w niezwykle istotną fazę. Twórca oficjalnie podzielił się ze słuchaczami swoim najświeższym przedsięwzięciem muzycznym, dokonując tym samym potężnego skoku w kierunku artystycznej swobody. Nadchodzące wydawnictwo, noszące tytuł "DON JULIO", stanowi w jego dorobku pierwszy w pełni samodzielny materiał autorski, w którym udziela się również jako niezależny kompozytor i tekściarz.

Sam zainteresowany stanowczo zaznacza, że zaprezentowane utwory mają dla niego najbardziej intymny charakter spośród wszystkich dotychczasowych dokonań. Płyta stanowi zapis głębokiej transformacji twórczej, o której marzył od bardzo długiego czasu. Piosenkarz postawił na bezkompromisową autentyczność przekazu, dzieląc się wyłącznie tymi wydarzeniami, które najmocniej wpłynęły na jego charakter w minionych miesiącach.

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Twórca nie ma zamiaru ukrywać, że wypuszczenie tego krążka jest dla niego realizacją największych zawodowych pragnień. Jak zaznaczył w oficjalnych materiałach promocyjnych, obecny projekt to dla niego pierwsze kroki w zupełnie nieznanej dotąd roli. Wokalista chętnie podzielił się również informacjami na temat silnych przeżyć wewnętrznych towarzyszących mu na każdym etapie komponowania poszczególnych kawałków.

"DON JULIO to EP-ka, o której marzyłem od dawna. To mój debiut jako niezależny artysta i songwriter. Ten materiał opowiada o tym, co sprawiło, że nauczyłem się być odważniejszy i zacząłem podejmować wyzwania, przed którymi wcześniej uciekałem" – wyznał Kuba Szmajkowski.

Jak dodaje, każdy z zawartych na płycie utworów dokumentuje zupełnie inny fragment jego egzystencji z okresu minionych dwunastu miesięcy. Tym sposobem pragnie on otworzyć się przed odbiorcami i przekazać im bagaż własnych doświadczeń.

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Miłośnicy talentu wokalisty mogą teraz usłyszeć go w odsłonie znacznie bardziej dojrzałej, świadomej własnego przekazu i ściśle określającej zasady swojego funkcjonowania na rynku. Swoje prywatne zmagania oraz sukcesy zgrabnie wplótł w bardzo bezpośrednie teksty piosenek, które dodatkowo oprawiono nowoczesnymi, wpadającymi w ucho popowymi aranżacjami.

Mimo że cały materiał opiera się na jego indywidualnych losach, piosenkarz głęboko wierzy w to, iż odbiorcy odszukają w tych dźwiękach odbicie własnych problemów. Twórca celowo wygospodarował w warstwie lirycznej miejsce na to, aby każdy mógł swobodnie analizować te opowieści i płynnie odnosić je do swojego osobistego życia.

"Mam nadzieję, że słuchając DON JULIO, znajdziecie w tych historiach coś swojego - emocję, wspomnienie albo moment, w którym sami musieliście odważyć się na coś, czego wcześniej baliście się zrobić"

– skwitował swój nowy projekt artysta.