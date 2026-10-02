Bez stylistów i perfekcyjnych scenografii. Tak polskie gwiazdy zaczynały przed kamerą

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-10-02 15:41

Dzisiaj ich teledyski są dopracowanymi produkcjami, nad którymi pracują duże ekipy. Na początku kariery wystarczały jednak prosta scenografia, charakterystyczna stylizacja i kamera ustawiona przed młodą wokalistką. Wracamy do klipów, które przedstawiały widzom przyszłe gwiazdy polskiej muzyki. Nie wszystkie uda się rozpoznać od razu.

Pierwsze teledyski polskich wokalistek są kapsułą czasu

Teledysk potrafił kiedyś zdecydować o tym, jak publiczność zapamięta debiutującą artystkę. W czasach przed YouTube’em widzowie czekali na nowe klipy w telewizyjnych programach muzycznych. Jedno nagranie mogło wykreować charakterystyczną fryzurę, styl ubierania się i sposób poruszania przed kamerą. Budżety bywały niewielkie, efekty specjalne ograniczone, a jakość obrazu daleka od dzisiejszych standardów. Dzięki temu dawne teledyski mają jednak coś, czego czasem brakuje współczesnym produkcjom – dobrze oddają atmosferę swojej epoki.

Nie każda zaczynała jako solistka

Część bohaterek galerii pojawiła się przed kamerą jako bardzo młode dziewczyny. Inne zdobywały popularność jako wokalistki zespołów i dopiero później rozpoczynały kariery solowe. Natalia Kukulska śpiewała jako dziecko, Anita Lipnicka stanęła na czele Varius Manx, Doda przedstawiała się publiczności jako wokalistka Virgin, a Katarzyna Nosowska zdobywała popularność z grupą Hey. W przypadku artystek debiutujących przed kilkudziesięcioma laty granica między klasycznym teledyskiem, telewizyjną etiudą i zarejestrowanym występem nie zawsze jest oczywista. Dlatego w galerii pokazujemy klipy oraz najwcześniejsze materiały wideo, które otwierały rozpoznawalny etap ich karier.

Tak zaczynały przyszłe gwiazdy polskiej muzyki

Archiwalne kadry pozwalają zobaczyć nie tylko zmiany w wyglądzie wokalistek. Pokazują również, jak ewoluowały moda, technika realizacji i pomysły na prezentowanie muzyki. Mgła, kolorowe światła, mocny makijaż, skórzane kurtki i komputerowe tła szybko zdradzają, w której dekadzie powstało nagranie.

  • Natalia Kukulska – „Puszek Okruszek”

Natalia Kukulska pojawiła się przed kamerą jeszcze jako dziecko. „Puszek Okruszek” z połowy lat 80. stał się jednym z największych dziecięcych przebojów swojej epoki. Trudno pomylić małą Natalię z jakąkolwiek inną wokalistką, choć od tamtych nagrań minęły już cztery dekady.

  • Edyta Górniak – „To nie ja!”

„To nie ja!” było debiutanckim singlem Edyty Górniak. W polskiej wersji teledysku wokalistka śpiewała na ciemnej scenie spowitej dymem, a ujęcia przeplatano kadrami ze studia. W 1994 roku piosenka dała Polsce drugie miejsce podczas Eurowizji i otworzyła artystce drogę do wielkiej kariery.

  • Kasia Kowalska – „Wyznanie”

„Wyznanie” było pierwszym singlem promującym album „Gemini” z 1994 roku. Młoda Kasia Kowalska od początku prezentowała rockowy, nieco surowy wizerunek. Krótkie włosy i stylizacja typowa dla połowy lat 90. mocno różnią się od jej dzisiejszego wyglądu.

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  • Anita Lipnicka – „Zanim zrozumiesz”

Anita Lipnicka miała zaledwie 19 lat, gdy została wokalistką Varius Manx. Teledysk do „Zanim zrozumiesz” pomógł przedstawić ją szerokiej publiczności, a sama produkcja została nagrodzona Fryderykiem. Utwór rozpoczął pasmo sukcesów albumu „Emu”.

  • Justyna Steczkowska – „Dziewczyna Szamana”

Już w jednym z pierwszych klipów Justyna Steczkowska stworzyła wizerunek, którego nie dało się pomylić z żadną inną artystką. Teledysk do „Dziewczyny Szamana” powstał w 1995 roku i zapowiadał debiutancki album nagrany z Grzegorzem Ciechowskim. Mroczny klimat oraz charakterystyczne ruchy wokalistki wyprzedzały wiele ówczesnych polskich produkcji.

  • Katarzyna Nosowska – „Moja i twoja nadzieja”

Nosowska zdobywała popularność jako wokalistka grupy Hey. „Moja i twoja nadzieja” znalazła się na debiutanckim albumie zespołu, a gościnnie zaśpiewała w niej Edyta Bartosiewicz. Archiwalne materiały z początków Hey pokazują Nosowską na długo przed rozpoczęciem solowej kariery i późniejszymi wizerunkowymi metamorfozami.

  • Doda – „To ty”

Zanim została Dodą znaną z widowiskowych solowych teledysków, Dorota Rabczewska śpiewała w zespole Virgin. „To ty” znalazło się wśród pierwszych klipów grupy z 2002 roku. Wokalistka miała już charakterystyczną energię, ale jej sceniczny wizerunek dopiero zaczynał nabierać późniejszego rozmachu.

  • Anna Maria Jopek – „Ale jestem”

„Ale jestem” przedstawiło Annę Marię Jopek szerokiej publiczności w 1997 roku. Artystka wykonała piosenkę podczas Eurowizji w Dublinie. Jej naturalny wygląd i oszczędna stylizacja mocno odróżniały się od wizerunków wielu gwiazd końcówki lat 90.

  • Reni Jusis – „Zakręcona”

Debiutancki solowy album Reni Jusis ukazał się w 1998 roku. Teledysk do „Zakręconej” idealnie oddawał modę schyłku dekady: intensywne kolory, futurystyczne dodatki i wyrazisty makijaż. Wokalistka już wtedy wyraźnie odcinała się od klasycznego popowego wizerunku.

Zajrzyj do galerii i sprawdź, czy rozpoznasz polskie wokalistki.

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