Pierwsze teledyski polskich wokalistek są kapsułą czasu

Teledysk potrafił kiedyś zdecydować o tym, jak publiczność zapamięta debiutującą artystkę. W czasach przed YouTube’em widzowie czekali na nowe klipy w telewizyjnych programach muzycznych. Jedno nagranie mogło wykreować charakterystyczną fryzurę, styl ubierania się i sposób poruszania przed kamerą. Budżety bywały niewielkie, efekty specjalne ograniczone, a jakość obrazu daleka od dzisiejszych standardów. Dzięki temu dawne teledyski mają jednak coś, czego czasem brakuje współczesnym produkcjom – dobrze oddają atmosferę swojej epoki.

Nie każda zaczynała jako solistka

Część bohaterek galerii pojawiła się przed kamerą jako bardzo młode dziewczyny. Inne zdobywały popularność jako wokalistki zespołów i dopiero później rozpoczynały kariery solowe. Natalia Kukulska śpiewała jako dziecko, Anita Lipnicka stanęła na czele Varius Manx, Doda przedstawiała się publiczności jako wokalistka Virgin, a Katarzyna Nosowska zdobywała popularność z grupą Hey. W przypadku artystek debiutujących przed kilkudziesięcioma laty granica między klasycznym teledyskiem, telewizyjną etiudą i zarejestrowanym występem nie zawsze jest oczywista. Dlatego w galerii pokazujemy klipy oraz najwcześniejsze materiały wideo, które otwierały rozpoznawalny etap ich karier.

Tak zaczynały przyszłe gwiazdy polskiej muzyki

Archiwalne kadry pozwalają zobaczyć nie tylko zmiany w wyglądzie wokalistek. Pokazują również, jak ewoluowały moda, technika realizacji i pomysły na prezentowanie muzyki. Mgła, kolorowe światła, mocny makijaż, skórzane kurtki i komputerowe tła szybko zdradzają, w której dekadzie powstało nagranie.

Natalia Kukulska – „Puszek Okruszek”

Natalia Kukulska pojawiła się przed kamerą jeszcze jako dziecko. „Puszek Okruszek” z połowy lat 80. stał się jednym z największych dziecięcych przebojów swojej epoki. Trudno pomylić małą Natalię z jakąkolwiek inną wokalistką, choć od tamtych nagrań minęły już cztery dekady.

Edyta Górniak – „To nie ja!”

„To nie ja!” było debiutanckim singlem Edyty Górniak. W polskiej wersji teledysku wokalistka śpiewała na ciemnej scenie spowitej dymem, a ujęcia przeplatano kadrami ze studia. W 1994 roku piosenka dała Polsce drugie miejsce podczas Eurowizji i otworzyła artystce drogę do wielkiej kariery.

Kasia Kowalska – „Wyznanie”

„Wyznanie” było pierwszym singlem promującym album „Gemini” z 1994 roku. Młoda Kasia Kowalska od początku prezentowała rockowy, nieco surowy wizerunek. Krótkie włosy i stylizacja typowa dla połowy lat 90. mocno różnią się od jej dzisiejszego wyglądu.

Anita Lipnicka – „Zanim zrozumiesz”

Anita Lipnicka miała zaledwie 19 lat, gdy została wokalistką Varius Manx. Teledysk do „Zanim zrozumiesz” pomógł przedstawić ją szerokiej publiczności, a sama produkcja została nagrodzona Fryderykiem. Utwór rozpoczął pasmo sukcesów albumu „Emu”.

Justyna Steczkowska – „Dziewczyna Szamana”

Już w jednym z pierwszych klipów Justyna Steczkowska stworzyła wizerunek, którego nie dało się pomylić z żadną inną artystką. Teledysk do „Dziewczyny Szamana” powstał w 1995 roku i zapowiadał debiutancki album nagrany z Grzegorzem Ciechowskim. Mroczny klimat oraz charakterystyczne ruchy wokalistki wyprzedzały wiele ówczesnych polskich produkcji.

Katarzyna Nosowska – „Moja i twoja nadzieja”

Nosowska zdobywała popularność jako wokalistka grupy Hey. „Moja i twoja nadzieja” znalazła się na debiutanckim albumie zespołu, a gościnnie zaśpiewała w niej Edyta Bartosiewicz. Archiwalne materiały z początków Hey pokazują Nosowską na długo przed rozpoczęciem solowej kariery i późniejszymi wizerunkowymi metamorfozami.

Doda – „To ty”

Zanim została Dodą znaną z widowiskowych solowych teledysków, Dorota Rabczewska śpiewała w zespole Virgin. „To ty” znalazło się wśród pierwszych klipów grupy z 2002 roku. Wokalistka miała już charakterystyczną energię, ale jej sceniczny wizerunek dopiero zaczynał nabierać późniejszego rozmachu.

Anna Maria Jopek – „Ale jestem”

„Ale jestem” przedstawiło Annę Marię Jopek szerokiej publiczności w 1997 roku. Artystka wykonała piosenkę podczas Eurowizji w Dublinie. Jej naturalny wygląd i oszczędna stylizacja mocno odróżniały się od wizerunków wielu gwiazd końcówki lat 90.

Reni Jusis – „Zakręcona”

Debiutancki solowy album Reni Jusis ukazał się w 1998 roku. Teledysk do „Zakręconej” idealnie oddawał modę schyłku dekady: intensywne kolory, futurystyczne dodatki i wyrazisty makijaż. Wokalistka już wtedy wyraźnie odcinała się od klasycznego popowego wizerunku.

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