Polskie piosenki przejęły radio, telewizję i streaming. Do wielkiej akcji dołączyło niemal 100 stacji

Dzień Polskiej Muzyki odbył się po raz ósmy

Dzień Polskiej Muzyki był ogólnopolską kampanią społeczną promującą rodzimych wykonawców oraz osoby pracujące przy powstawaniu nagrań, koncertów i innych wydarzeń muzycznych. W 2026 roku akcję zorganizowano już po raz ósmy. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło „Muzyka łączy WSZYSTKICH”. Organizatorzy zwracali uwagę, że za każdą piosenką stoją nie tylko znani ze sceny wokaliści. Polski rynek muzyczny tworzą również autorzy tekstów, kompozytorzy, instrumentaliści, producenci, realizatorzy dźwięku, menedżerowie, technicy i organizatorzy koncertów. 1 października ich praca stała się bardziej widoczna. Do wspólnego świętowania przyłączyły się media, serwisy cyfrowe, sklepy muzyczne, bileterie i partnerzy reprezentujący różne dziedziny kultury.

Przez godzinę w radiu brzmiała wyłącznie polska muzyka

Najważniejszym punktem radiowej części akcji była wspólna godzina poświęcona wyłącznie polskim utworom. Od godz. 10.00 do 11.00 blisko 100 uczestniczących w kampanii stacji radiowych grało tylko muzykę rodzimych wykonawców. W ciągu całego dnia na antenach pojawiało się więcej polskich piosenek niż zazwyczaj. Rozgłośnie przygotowały także specjalne audycje, rozmowy z artystami i pasma przypominające zarówno najnowsze premiery, jak i przeboje sprzed lat. Dzięki temu obok aktualnych gwiazd polskiego popu, rapu i alternatywy zabrzmieli wykonawcy rockowi, klasycy rodzimej piosenki oraz artyści reprezentujący mniej oczywiste gatunki.

Polskie piosenki pojawiły się w telewizji i streamingu

Dzień Polskiej Muzyki nie ograniczył się do tradycyjnego radia. Do kampanii przyłączyły się również telewizje muzyczne oraz serwisy streamingowe. Słuchacze mogli znaleźć w nich specjalne playlisty i rekomendacje poświęcone polskim nagraniom. Była to ważna część akcji, ponieważ sposób odkrywania muzyki wyraźnie się zmienił. Coraz częściej o popularności utworu decyduje obecność na internetowych playlistach, polecenia algorytmów oraz udostępnienia w mediach społecznościowych.

Jednodniowe wyróżnienie polskich wykonawców miało zachęcić odbiorców, aby sięgali po ich nagrania również po zakończeniu kampanii. Organizatorzy przypominali, że każde legalne odtworzenie, zakup płyty lub biletu wspiera artystów oraz cały rynek działający wokół ich twórczości.

Pojawiły się promocje na płyty, książki i bilety

W akcję zaangażowały się także sklepy muzyczne, wydawcy oraz popularne bileterie. Z okazji Dnia Polskiej Muzyki przygotowano promocje na płyty, książki i bilety na koncerty rodzimych wykonawców. Oferta poszczególnych partnerów różniła się zakresem oraz czasem obowiązywania. Część zniżek obejmowała jedynie wybrane wydarzenia lub wydawnictwa.

Program tegorocznego święta nie kończył się na słuchaniu muzyki. Zaplanowano również pokazy taneczne i filmowe, wystawy oraz wydarzenia pokazujące związki muzyki z innymi dziedzinami kultury.

Branża muzyczna spotkała się w Warszawie

Dniowi Polskiej Muzyki towarzyszyła dwudniowa konferencja poświęcona kondycji i przyszłości rodzimego rynku. Spotkania rozpoczęły się 1 października w hali LABO Instytutu Przemysłów Kreatywnych przy ulicy Chodakowskiej 34 w Warszawie i były kontynuowane następnego dnia. W programie znalazły się panele dyskusyjne, praktyczne warsztaty, konsultacje eksperckie, spotkania z artystami oraz wydarzenia towarzyszące. Rozmowy dotyczyły między innymi wyzwań stojących przed twórcami, promocji muzyki, współpracy z mediami i rozwoju całej branży. Konferencja połączyła wykonawców i osoby pracujące na zapleczu muzyki z przedstawicielami biznesu, nauki, instytucji kultury oraz innych sektorów kreatywnych.

Dlaczego polska muzyka potrzebuje własnego dnia?

Polskie utwory każdego dnia konkurują o uwagę słuchaczy z największymi światowymi premierami. Serwisy streamingowe umożliwiły rodzimym artystom dotarcie do międzynarodowej publiczności, ale jednocześnie sprawiły, że odbiorcy uzyskali dostęp do niemal nieograniczonej liczby nagrań. Dzień Polskiej Muzyki przypomniał, że wybór piosenki, płyty lub koncertu nie jest obojętny dla lokalnego rynku. Pieniądze z legalnych odtworzeń i sprzedaży biletów trafiają nie tylko do wykonawców. Korzystają z nich również autorzy, muzycy sesyjni, producenci, kluby, technicy i firmy obsługujące wydarzenia.

Akcja nie polegała jednak wyłącznie na ekonomicznym apelu. Jej podstawowym celem było pokazanie różnorodności polskiej sceny – od artystów wypełniających stadiony po wykonawców nagrywających pierwsze utwory w niewielkich studiach. Choć tegoroczny Dzień Polskiej Muzyki dobiegł końca, specjalne playlisty mogą pozostać dobrym punktem wyjścia do dalszych poszukiwań. Być może obok dobrze znanych przebojów znalazły się na nich piosenki, których wcześniej nie mieliśmy okazji usłyszeć.

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