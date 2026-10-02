Dawid Kwiatkowski nie należy do wykonawców, którzy po każdej trasie natychmiast zasypują słuchaczy kolejnymi albumami. Od premiery jego ostatniej płyty studyjnej minęły dwa lata. W tym czasie artysta stopniowo ujawniał nowy muzyczny kierunek i publikował piosenki, które ostatecznie zaprowadziły fanów na „Południe”. Album „Południe 2.0” ukazał się 2 października 2026 roku. To dziewiąta płyta studyjna w dorobku wokalisty i następca wydanego w 2024 roku „Pop romantyka”.

Dawid Kwiatkowski długo prowadził fanów na „Południe”

Pierwsze fragmenty tej historii słuchacze poznawali znacznie wcześniej. Nowy etap twórczości Kwiatkowskiego zapowiadały między innymi utwory „Proszę tańcz”, „Pali się niebo” oraz „Czy wie?”. Każdy odsłaniał nieco inną stronę materiału – od tanecznej lekkości po bardziej refleksyjne i emocjonalne opowieści. Do singli dołączyła również piosenka „Później Ci opowiem”, którą Dawid Kwiatkowski nagrał z Margaret. Duet dwóch doskonale znanych polskich artystów zwiększył oczekiwania wobec całego wydawnictwa.

Kolejne utwory nie składały się jednak na przypadkowy zestaw radiowych singli. Artysta od początku budował wokół płyty konkretny świat – pełen ciepła, podróży, bliskości i świadomości, że nawet najpiękniejszy moment nie trwa wiecznie.

Co oznacza tytuł płyty „Południe”?

Tytuł albumu można odczytywać na dwa sposoby. Pierwszy wiąże się z muzycznymi inspiracjami płynącymi z krajów położonych na południe od Polski. Kwiatkowski czerpał również z podróży, które towarzyszyły powstawaniu materiału.

Drugie znaczenie jest bardziej osobiste. Południe to chwila, w której słońce znajduje się najwyżej. Światło jest wtedy najmocniejsze, ale ten moment szybko przemija. Dla artysty stał się symbolem intensywnego etapu życia – czasu, gdy kochamy odważnie, mocno odczuwamy emocje i zaczynamy rozumieć, że nic nie jest dane raz na zawsze.

Bo południe trwa chwilę. Za chwilę słońce nie będzie już tak wysoko

– tłumaczy Dawid Kwiatkowski w opisie albumu. W nowym materiale słońce nie oznacza więc wyłącznie beztroskich wakacji. Towarzyszą mu tęsknota, niedokończone rozmowy oraz wspomnienia o osobach, które pozostają z nami także po odejściu.

Nowa płyta jest osobistą historią Dawida Kwiatkowskiego

Kwiatkowski jest autorem muzyki i tekstów wszystkich utworów na płycie. Za produkcję odpowiada Hotel Torino – kolektyw mający na koncie współpracę między innymi z sanah, Dodą, Sarą James, Viki Gabor, Oskarem Cymsem i Alicją Szemplińską. Artysta zapowiadał, że „Południe” może być dla odbiorców zaskoczeniem. W piosenkach zestawił emocjonalne teksty z brzmieniami inspirowanymi południowym klimatem. Na albumie znalazło się miejsce zarówno na taniec, jak i na chwile, w których lekkość ustępuje refleksji.

To konsekwentna kontynuacja przemiany, którą Kwiatkowski rozpoczął kilka lat wcześniej. Wokalista stopniowo oddalał się od wizerunku nastoletniego idola, stawiając na dojrzalsze teksty, organiczne brzmienia i większą kontrolę nad własnym repertuarem.

„Południe” ukazało się również na winylu

Premiera jest ważna także z innego powodu. „Południe” to pierwszy album Dawida Kwiatkowskiego wydany na płycie winylowej. Dla artysty, którego kariera rozpoczęła się już w epoce cyfrowej, jest to symboliczne spotkanie ze znacznie starszym sposobem słuchania muzyki. Wydawnictwo przygotowano w kilku wariantach. Fani mogli wybierać między trzema różnymi okładkami, a w oficjalnej przedsprzedaży dostępne były również egzemplarze z autografem wokalisty. Podpisane wydanie CD zostało wyprzedane jeszcze przed premierą.

Trzy okładki nie są jedynie zabiegiem kolekcjonerskim. Podkreślają wizualny charakter projektu oraz pokazują, że „Południe” zostało pomyślane jako pełna opowieść, a nie tylko zbiór nowych nagrań.

Dawid Kwiatkowski rozpoczyna kolejny etap kariery

Dawid Kwiatkowski debiutował jako nastolatek i początkowo przyciągał przede wszystkim bardzo młodą publiczność. Z czasem jego muzyka dojrzewała razem z fanami. Przełomem okazały się między innymi płyty „Dawid Kwiatkowski” oraz „Pop romantyk”, dzięki którym wyraźniej zaznaczył własny styl. „Południe” rozwija ten kierunek. Artysta nadal tworzy komunikatywne popowe melodie, ale coraz większą wagę przywiązuje do opowieści, emocji oraz spójności całego albumu.

Nowa płyta jest już dostępna w serwisach streamingowych oraz w wydaniach fizycznych. Teraz okaże się, które z utworów pozostaną ze słuchaczami najdłużej i czy „Południe” stanie się jednym z najważniejszych etapów w karierze Kwiatkowskiego.

Zobacz też galerię: Sara James długo nie śpiewała po polsku. Teraz pokaże swoją odważniejszą twarz

12