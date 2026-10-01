Tego w cyrku jeszcze nie było! Nadchodzi XXVI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej

Robot na cyrkowej arenie! To pierwszy taki pokaz w historii

Tego jeszcze nie było! Obok mistrzów akrobacji, kaskaderów i magików na arenie stanie... prawdziwy robot. Warszawska publiczność będzie jedną z pierwszych na świecie, która zobaczy taki niezwykły duet człowieka i maszyny. Wszystko to w ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej, który już 3 października rusza w stolicy.

Organizatorzy po raz kolejny udowadniają, że potrafią zaskoczyć. Tegoroczna edycja najstarszego i największego tego typu wydarzenia w Polsce zapowiada się absolutnie wyjątkowo. Pojawienie się robota to historyczny moment dla festiwalu, który od lat wyznacza trendy w świecie cyrkowej rozrywki.

Dyrektor festiwalu: "technologiczna alternatywa"

Skąd pomysł na tak futurystyczny pokaz? Twórcy nie ukrywają, że chcą łączyć tradycję z nowoczesnością i pokazywać publiczności numery, które na długo zapadają w pamięć. Jak podkreśla reżyser spektaklu, to właśnie w Warszawie widzowie mogli po raz pierwszy zobaczyć wiele przełomowych dla tej sztuki występów.

– Od lat, tworząc widowiska festiwalowe, staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością i prezentować numery, które wyznaczają trendy oraz kierunek rozwoju sztuki cyrkowej. Nie inaczej jest z pokazem robota, który ma być technologiczną alternatywą dla czworonożnych przyjaciół – wyjaśnia Kamil Zalewski, dyrektor Cyrku Zalewski i reżyser festiwalowego spektaklu.

Nie tylko roboty. Kusze, motocykle w kuli i latające trapezy

Choć tresura robota budzi ogromne emocje, program festiwalu pęka w szwach od innych atrakcji. Na arenie zaprezentuje się niemal 30 artystów z całego świata, a ich popisy mają wprawić publiczność w osłupienie. Wśród nich znajdą się mistrzowie podniebnych ewolucji, ekwilibryści na wałkach oraz klauni Bartolini i Eddie.

Widzowie mogą liczyć na potężną dawkę adrenaliny. W planie jest mrożący krew w żyłach pokaz z kuszami, energetyczne show na rowerach BMX oraz popisy kaskaderów na podniebnym wahadle. Powróci też numer, który skradł serca polskiej publiczności – motocyklowe show w wielkiej, otwieranej kuli.

Prawdziwą gratką będzie jednak występ, który w Polsce można zobaczyć wyłącznie w Cyrku Zalewski. Mowa o spektakularnych LATAJĄCYCH TRAPEZACH, na które mogą pozwolić sobie tylko najlepsze cyrki na świecie.

Międzynarodowa walka o Złotego Klauna

Festiwal to nie tylko zapierające dech w piersiach pokazy, ale także prestiżowa rywalizacja. Artyści będą walczyć o Grand Prix Festiwalu oraz statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Klauna. O tym, kto wyjedzie z Warszawy z nagrodą, zdecyduje międzynarodowe jury, w którym zasiądą dyrektorzy najbardziej renomowanych cyrków i artyści.

Swój głos będą mieli także widzowie. W trakcie 16 zaplanowanych spektakli festiwalowych publiczność będzie mogła wziąć udział w specjalnym głosowaniu i przyznać swoją własną nagrodę.

Kiedy i gdzie zobaczyć to niezwykłe show? Co z biletami?

XXVI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej potrwa przez cztery kolejne weekendy, od 3 do 25 października. Spektakle będą odbywały się w każdą sobotę i niedzielę na warszawskiej Woli, przy stacji metra Ulrychów. Całe miasteczko festiwalowe, wraz z jednym z największych namiotów cyrkowych w Europie, stanie właśnie tam.

Bilety można kupić na stronie internetowej Cyrku Zalewski oraz bezpośrednio w kasach na terenie miasteczka w dniach przedstawień.

Autor: XXVI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej/ Materiały prasowe