Anna Popek pochwaliła się zdjęciem z komunii. Dzień później już wyciskała poty na siłowni

Anna Popek pokazała kreację z komunii siostrzeńca

Na swoim instagramowym profilu dziennikarka zamieściła fotografię upamiętniającą pierwszą komunię świętą siostrzeńca. Na pamiątkowym kadrze, wykonanym w plenerze, Anna Popek pozuje u boku chłopca ubranego w strój liturgiczny. Swoją publikację w mediach społecznościowych uzupełniła krótkim cytatem o charakterze religijnym.

Oto jest dzień, który dał nam Pan.

Na tę rodzinną uroczystość Anna Popek zdecydowała się założyć różowy garnitur o luźnym kroju. Stylizację uzupełniła jasną bluzką oraz czarnym obuwiem na nieco masywniejszej podeszwie. Swój wizerunek wykończyła subtelną biżuterią oraz nienachalnym makijażem.

W sekcji komentarzy pod zdjęciem szybko zaroiło się od ciepłych słów internautów. Obserwatorzy zachwycali się wyglądem prezenterki oraz przekazywali życzenia dla dziecka. Jedna z internautek napisała wyjątkowo osobiste słowa skierowane do siostrzeńca gwiazdy.

Z życzeniami dla Pani Siostrzeńca, żeby każdy dzień życia był tak piękny i pełen radości, jak ten dzisiejszy.

Anna Popek nie zostawiła tego wpisu bez reakcji i w krótkich słowach podziękowała za życzenia.

Dziennikarka spala kalorie na siłowni

Weekendowe świętowanie miało podwójny charakter, gdyż oprócz komunii celebrowano również urodziny. Organizatorka przyjęcia przygotowała bogatą ofertę kulinarną, w tym różnorodne słodkości, a biesiadowanie i rodzinne rozmowy trwały bardzo długo. Anna Popek nie zamierzała jednak długo odpoczywać i już w poniedziałek stawiła się na sali treningowej.

Dziennikarka opublikowała w sieci krótki materiał wideo, w którym odniosła się do weekendowych kulinarnych grzeszków.

Komunijno-urodzinowy weekend - bardzo piękny, spotkania z rodziną i bardzo długie, serdeczne rozmowy. Gospodyni zadbała o znakomite potrawy i słodkości. No i teraz trzeba to odpracować. Ale było warto!

– podsumowała swój weekend na Instagramie.

Anna Popek przeszła do stacji wPolsce 24

Prezenterka chętnie dzieli się swoim życiem w sieci, a jej profil na Instagramie zgromadził już niemal 85 tysięcy followersów. W ostatnim czasie w życiu zawodowym Anny Popek zaszły spore zmiany. Dziennikarka rozstała się z Telewizją Republika i rozpoczęła pracę na antenie nowej stacji telewizyjnej wPolsce 24.