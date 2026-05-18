Jest nowy pomnik Marka Perepeczki. Twarz Janosika przyciąga wzrok już z daleka!

Marek Perepeczko zmarł nagle w 2005 roku. Informacja wstrząsnęła Polską

Nagłe odejście odtwórcy głównej roli w serialu "Janosik" okazało się bolesnym doświadczeniem nie tylko dla jego rodziny, ale również dla tysięcy miłośników rodzimej kinematografii. Wybitny aktor Marek Perepeczko zmarł w wieku 63 lat dokładnie 17 listopada 2005 roku w Częstochowie. Wiadomość o jego niespodziewanej śmierci wywołała głęboki smutek w całym kraju, co błyskawicznie zaowocowało morzem kwiatów i płonącymi zniczami przed budynkiem teatru, z którym artysta zawodowo współpracował.

Uroczystości pogrzebowe zorganizowano zaledwie parę dni później, a ich przebieg na długo zapadł w pamięć uczestników. Ostatnie pożegnanie zgromadziło ponad dwieście osób, w tym reprezentantów środowiska artystycznego, wiernych przyjaciół oraz oddanych fanów, którzy chcieli oddać hołd niezapomnianemu Janosikowi. Początkowo szczątki Marka Perepeczki złożono w rodzinnym grobowcu znajdującym się na warszawskich Powązkach, jednak obecnie gwiazdor spoczywa w całkowicie nowej lokalizacji, z dala od stolicy.

Zobacz także: Marcin Rogacewicz został Janosikiem, a Agnieszka Kaczorowska Maryną. Tego jeszcze nie było!

W PRL kochały się w nim nasze mamy i babcie! Jak dobrze pamiętasz kultowego "Janosika"? Pytanie 1 z 12 Gdzie po raz pierwszy spotkali się Janosik, Kwicoł i Pyzdra ? W gospodzie W lesie W jaskini W lochach Następne pytanie

Agnieszka Fitkau-Perepeczko podjęła decyzję o przeniesieniu urny do Częstochowy

Agnieszka Fitkau-Perepeczko, będąca żoną zmarłego, postanowiła przenieść prochy artysty ze stolicy do Częstochowy. Kluczowym argumentem przemawiającym za tą zmianą była silna więź łącząca gwiazdora z tym miastem, gdzie nie tylko żył, ale też aż do ostatnich dni pełnił zaszczytną funkcję dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza. Taki obrót spraw wzbudził gorące dyskusje wśród miłośników jego talentu.

Sama relokacja urny odbyła się w październiku 2025 roku, a symboliczna, druga ceremonia pogrzebowa miała niezwykle kameralny charakter. Wdowa po artyście wystosowała w sieci emocjonalny wpis, w którym bezpośrednio odniosła się do całej sytuacji.

Zobacz także: Skromny drugi pogrzeb "Janosika". Prochy Marka Perepeczki przeniesiono do Częstochowy

Marek będzie się cieszył... z pięknego grobu i ciepła ludzi, którzy będą go odwiedzać w ukochanym mieście... Będzie się cieszył i ze swoich Przyjaciół... których pragnieniem było... żeby był blisko... a którzy o to prosili mnie ostatnie dwadzieścia lat... Proszę. Uszanujcie moją decyzję... Hejterstwo... głupota ... bezradność ludzka nie robi i nigdy nie robiła na mnie wrażenia... - pisała o sprawie wdowa po Perepeczce.

Grób Marka Perepeczki zyskał nowy wygląd. Rzeźba Janosika zachwyca

Bezpośrednio po przenosinach nagrobek nie należał do najbardziej okazałych, a miejsce spoczynku aktora przez kilka miesięcy wyglądało bardzo skromnie. Zasadnicza zmiana w tym aspekcie nastąpiła dopiero w połowie maja 2026 roku. Wówczas Agnieszka Fitkau-Perepeczko zamieściła na swoim facebookowym profilu fotografię świeżo postawionego pomnika, opatrując ją zwięzłym komentarzem.

Jest - napisała w sieci Fitkau-Perepeczko i pokazała zdjęcie nowego nagrobka na swoim facebookowym profilu.

Zaledwie dobę po pierwszej publikacji żona legendarnego aktora postanowiła opublikować kolejne słowa, w których doceniła twórcę rzeźby.

Dziękuję artyście Jerzemu Kędziorze za piękny pomnik na grobie Marka Perepeczki.

Swoim dziełem pochwaliła się również pracownia kamieniarska odpowiedzialna za ostateczny montaż i realizację projektu, udostępniając na Facebooku oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Tak wygląda, gdy rzemiosło spotyka legendę. Mieliśmy zaszczyt wykonać pomnik Marka Perepeczki - dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, legendarnego Janosika. Rzeźba powstała według projektu prof. Jerzego Kędziory - wybitnego artysty, którego wizja wyznacza najwyższe standardy. Realizacja projektu na takim poziomie to dla nas potwierdzenie tego, czemu poświęcamy swoją pracę każdego dnia.

Nowy monument postawiony ku pamięci gwiazdora spotkał się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem ze strony użytkowników mediów społecznościowych.

"Wszystkie dziewczyny podkochiwały się w Janosiku. Przystojny i utalentowany aktor. Teraz ma piękny pomnik. Niech spoczywa w pokoju", "Piękne uwiecznienie naszego Janosika, aktora, pana Marka Perepeczki, spoczywaj w pokoju", "Piękne uwiecznienie Marka. Agnieszko, możesz być dumna. Piękne wykonanie" - czytamy w sieci.

Centralnym punktem konstrukcji jest wyrazista rzeźba przedstawiająca twarz artysty. Forma dzieła od razu przywodzi na myśl postać słynnego zbójnika z gór, co sprawia, że monument jest doskonale widoczny ze znacznej odległości i jednoznacznie identyfikuje miejsce pochówku.

TUTAJ znajdziecie zdjęcia i nagranie z cmentarza.

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Fitkau-Perepeczko jest po 80 i wciąż kusi głębokimi dekoltami. Tylko spójrzcie!

Marek Perepeczko. Tak wygląda grób słynnego Janosika. Niezapomniani