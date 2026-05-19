Tyle Urszula dostaje za jeden koncert. Jej stawka za koncert jest gigantyczna i goni Skolima

Monika Tumińska
Adrian Rybak
2026-05-19 8:25

Urszula doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej wartości na rynku muzycznym. Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że wokalistka zgarnia ogromne sumy za każdy występ, co stawia ją w czołówce najlepiej opłacanych gwiazd w Polsce. Za pojedyncze wyjście na scenę inkasuje 68 000 złotych netto. To kwota zbliżona do honorarium Skolima, który od dłuższego czasu utrzymuje pozycję lidera w tej kwestii.

Gigantyczne zarobki Urszuli za jeden występ na scenie

Dla wielu twórców trasy koncertowe stanowią główne źródło olbrzymich dochodów, a niektórzy rezerwują terminy z ponad rocznym wyprzedzeniem. Do tego grona zalicza się Urszula, która zaplanowała już 16 występów na okres od marca do sierpnia 2027 roku w ramach szafirowej trasy z okazji 45-lecia pracy artystycznej. Dodatkowo w jej kalendarzu znajduje się pięć koncertów świątecznych. Według informacji zdobytych przez "Super Express", wokalistka za pojedynczy koncert pobiera wynagrodzenie w wysokości 68 000 złotych netto. W rezultacie jej łączne wpływy przekroczą milion złotych. Zaledwie garstka polskich wykonawców, nie licząc Skolima, może poszczycić się podobnymi stawkami.

Urszula o zmarnowanej szansie na sukces

Konrad "Skolim" Skolimowski deklasuje konkurencję pod względem wynagrodzenia

Jak wcześniej podawaliśmy, obecnie panujący król muzyki tanecznej w naszym kraju za jeden swój występ oczekuje kwoty 75 tysięcy złotych.

"Moja stawka za koncert jest najwyższa w Polsce. Spójrzmy prawdzie w oczy. 503 koncerty, stadiony, hale, małe miasteczka, 25 tysięcy ludzi. Wszyscy wójtowie z sąsiednich gmin wk...eni, że się na to nie porwali. Wojewodowie wk...eni, że nie mają tego u siebie. Właściciele klubów od sześciu lat po pandemii załamani, że kluby nie szły. Dzisiaj mówią, 'Stary, salę weselną dzięki tobie kupiłem, jesteś lepszy niż kredyt'. Przyciągam ludzi, bawię ludzi, pokrzepiam polskie serca. Czasem dla kogoś do wódeczki, czasem dla kogoś w samochodzie na lepszy humor, a czasem po prostu na randkę, na pierwszy taniec"

Urszula ściga Skolima
– wyznał Skolim na łamach "Super Expressu".

Należy mieć na uwadze, że od tych zawrotnych sum odliczane są zawsze koszty utrzymania całego zespołu muzycznego, który towarzyszy głównej gwieździe.

