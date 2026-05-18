Aleksandra Kwaśniewska grzmi po finale Eurowizji. Te słowa o polskim jury niosą się w sieci

Alicja Szemplińska wprowadziła Polskę do finału Eurowizji 2026, jednak zaraz po zakończeniu konkursu dyskusja zeszła na nieoczekiwane tory. Polska wokalistka uplasowała się na bardzo dobrym, 12. miejscu, a jej sceniczny występ zyskał uznanie ekspertów. Mimo sukcesu artystki, uwaga widzów błyskawicznie skupiła się na werdykcie polskiego jury i tym, komu przyznano najważniejsze punkty.

Aleksandra Kwaśniewska zabrała głos w sprawie konkursu w sposób bezkompromisowy i bardzo stanowczy. Dziennikarka opublikowała na Instagramie wpis, w którym z jednej strony podkreśliła ogromną dumę z występu Szemplińskiej, a z drugiej wyraziła "gigantyczny wstyd" z powodu 12 punktów przyznanych przez polskie jury reprezentantowi Izraela. Jej stanowcza opinia momentalnie obiegła media społecznościowe, stając się najszerzej dyskutowanym komentarzem po finale.

Burza w sieci wokół Eurowizji. Aleksandra Kwaśniewska ostro reaguje

Zgodnie z eurowizyjną tradycją, prawdziwa batalia rozpoczęła się w internecie już po wyłączeniu kamer. Zamiast fetować świetny wynik Alicji, internauci zaczęli analizować kontrowersyjny ruch krajowego składu sędziowskiego. W tak napiętej atmosferze głos znanej osoby zadziałał jak płachta na byka. Nazwisko Aleksandry Kwaśniewskiej po raz kolejny przyciągnęło uwagę tłumów.

12 punktów dla Izraela? W tym czasie? Gdy inne kraje bojkotują Eurowizję za sam ich udział? Pstro w głowie i kamienie w sercu

- oceniła. Jej wypowiedź trafiła w sam punkt, idealnie oddając nastroje panujące tuż po zakończeniu muzycznej rywalizacji. Z jednej strony dziennikarka wyraziła szczery podziw dla polskiej wokalistki, a z drugiej brutalnie wypunktowała decyzję jury, która wywołała ogromne poruszenie w sieci.

Kwaśniewska tłumaczy wpis o jury Eurowizji 2026 i tonuje nastroje

Sprawa nie zakończyła się na jednym gorącym wpisie. Dzień po finale Aleksandra Kwaśniewska postanowiła doprecyzować swoje słowa i lekko ostudzić emocje. Poinformowała, że po przeanalizowaniu nazwisk jurorów traktuje ich werdykt w kategoriach "błędów młodości". Zaapelowała, aby nie nękać członków komisji, ponieważ popełnianie błędów jest ludzką rzeczą, a hejt nie niesie za sobą niczego dobrego. Dziennikarka podtrzymała swoją surową ocenę samego werdyktu, wyraźnie oddzielając krytykę złej decyzji od internetowego linczu na konkretnych osobach.

Przeczytałam skład jury i myślę, że wczorajsza ocena to jeden z tak zwanych błędów młodości. Nie wolno się nad nimi znęcać. Nie tylko dlatego, że nie wiemy, kto jak głosował, ale też dlatego, że nie ma nic szlachetnego w nękaniu ludzi, nawet jeśli popełniają błędy. Żałuję jedynie, że nie było tam nikogo rozsądnego, kto by im uzmysłowił, że punkty dla Izraela zostaną potraktowane jak poparcie dla Netanjahu i jego zbrodniczych działań. Pokój wszystkim

Alicja Szemplińska w cieniu skandalu na Eurowizji

W gąszczu internetowych sporów łatwo zapomnieć o tym, co miało być powodem do dumy, czyli o samym występie Alicji Szemplińskiej. Zajęcie 12. lokaty to świetny rezultat, z którym nie trzeba się kryć. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna - w polskiej sieci to nie jej talent, ale decyzje punktowe jury zdominowały nagłówki. Tak właśnie funkcjonują współczesne realia wielkich wydarzeń popkulturowych. Polska wokalistka błyszczała na scenie, lecz internauci szybko przenieśli swoje zainteresowanie na kolejny skandal.

