Przedszkole w Kramsku - tu się dzieje

Emilia Czerniejewska
2026-04-27 20:38

Tu się dzieje i to nie byle co. Oprócz codziennych zajęć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizują również dodatkowe formy z edukacji matematycznej i taneczno-muzycznej, ale na szczególną uwagę zasługują zajęcia specjalistyczne oferowane dla najmłodszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Integracja sensoryczna, terapia Biofeedback, terapia VR oraz trening słuchowy metodą Tomatisa. Przedszkole w Kramsku, oferuje terapie, które stanowią uzupełnienie różnego rodzaju metod terapeutycznych i pedagogicznych.

Jesteśmy wyposażeni nie tylko w cudowny sprzęt, ale we wspaniałych ludzi, którzy potrafią i chcą pracować z dziećmi.

Mówiła dyrektorka kramskiego przedszkola, Barbara Dutkowiak. Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu prowadzone są systematycznie i z pełnym zaangażowaniem przez wykwalifikowaną kadrę i specjalistów zatrudnionych w placówce. 