Konin uczył się jak walczyć z uzależnieniami XXI wieku

630 tysięcy polskich dzieci pozostaje pod stałą opieką psychiatrów, psychopatologów, psychologów i pedagogów specjalnych. Kluczem do wszystkiego jest niezrozumienie faz rozwojowych dziecka.

Ośmioletnie dzieci w Koninie i okolicach mają telefony. Połowa 12-latek jest aktywna codziennie na TikToku.

Wyjaśnił profesor Mariusz Jędrzejko z wydziału psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Ekspert podkreślił również rolę domowych obowiązków i twardych zasad.

Już 13- i 14-latkowie w stanach silnego pobudzenia i zagrożenia życia trafiają do szpitali. Drastycznie obniża się wiek osób sięgających po substancje psychoaktywne.

Wymagają pomocy, zachowują się przedziwnie. Są w zagrożeniu swojego życia somatycznego.

Wyjaśnił Dr Eryk Matuszkiewicz, toksykolog ze Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu i dodał, że używki przyspieszają tętno, powodują zaburzenia rytmu oraz wzrost temperatury.