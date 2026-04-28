Kiedy Geotermia w Koninie ruszy pełną parą

Geotermia zamiast zakładanych 8 megawatów produkuje zaledwie jedną czwartą ciepła. Do tego od maja mieszkańcy musza płacić więcej za ciepło. Jednym z powodów podwyżki jest właśnie ciepło geotermalne i niska wydajność geotermii

Z powodów geologicznych uzyskujemy mniejszą produkcję [ciepła - przyp. red.] Z całą odpowiedzialnością odpowiadam na te pytania dotyczące geotermii, że tak, jest to drogie źródło. Ono w naszym przypadku ma niewielki udział dla odbiorcy. My żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko z geotermii, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko z elektrowni Konin, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko ze spalarni. Jako przedsiębiorstwo dostarczamy cenę ciepła, które jest z miksu - tłumaczy Sławomir Lorek, prezes MPEC Konin.

Największy udział w ramach miksu ma ciepło dostarczane przez PAK-PCE BiW, następnie ciepło ze spalarni w MZGOK.

Od 1 maja mieszkańcy Konina będą płacić zgodnie z nową taryfą zatwierdzoną przez URE o niemal 7,5 % więcej za ciepło dostarczone w ramach sieci numer 1 (tj. z wyjątkiem mieszkańców Łężyna, którzy w ramach sieci nr 2 mają dostarczane ciepło z ogrzewania węglem).

Wracając do tematu Ciepłowni Geotermalnej i poprawy wydajności - MPEC będzie podejmować w tym kierunku pewne działania

Projekt, który przez nas jest realizowany, jest projektem, który aktualnie jest również analizowany. Po to, ażeby maksymalnie poprawić chłonność otworu Konin GT3. Jeżeli my poprawimy chłonność otworu, to w sposób naturalny obniżymy cenę jednostkową. Natomiast udział geotermii w miksie energetycznym jest niewielki. Nieprzypadkowo w Koninie również prowadzimy badania sejsmiczne. Jeżeli w najbliższych sześciu miesiącach - taki mamy plan - wykonamy pewne prace na otworze Konin GT3, po to, żeby poprawić chłonność - może się okazać, że my już poprawimy te warunki ekonomiczne funkcjonowania ciepłowni. Mogę powiedzieć, że w pierwszym półroczu jako przedsiębiorstwo wykonamy jeszcze proces czyszczenia otworu Konin GT3. Ten proces został wykonany w ubiegłym roku w Kole i on dał rezultat. - powiedział Sławomir Lorek

No dobrze, widząc podwyżki cen za ciepło i niską wydajność ciepłowni geotermalnej, nasuwa się pytanie - czy można np. wyłączyć chwilowo geotermię? Do czasu poprawy jej wydajności?

Oczywiście są głosy takie, czy należało dzisiaj wprowadzić do systemu to ciepło. My jako przedsiębiorstwo byliśmy zobowiązani, decydując się na tego typu instalację, korzystając również z dotacji. Sam proces uzyskania stosownych pozwoleń, decyzji nam zajął przeszło rok, ale dopiero po uzyskaniu właśnie taryfy na wytwarzanie ciepła, jak również taryfę na produkcję ciepło możemy powiedzieć, że spełniliśmy wszystkie wymogi, które należało zmienić. Każdy chciałby dzisiaj wiedzieć, na ile obniżymy cenę ciepła. Wyjaśniam, ciepłownia geotermalna jest inwestycją innowacyjną, długoterminową - dodał prezes Sławomir Lorek

Na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie znajdują się komunikaty ze szczegółową informacją skierowaną do mieszkańców Konina odnośnie wprowadzenia nowej taryfy.