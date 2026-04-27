Czwartoklasiści po absolutorium. Wkrótce matury

274 uczniów z powiatu konińskiego odebrało świadectwa ukończenia szkoły średniej i przystąpi do matury, a wśród nich 87 absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie

Myślę, że teraz po absolutorium - matura - to będzie dla nich wyzwanie. Nie chodzi o to, żeby przyjść na tę maturę, ale żeby maturę po prostu zdać. Czyli przede wszystkim życzę im połamania piór, a po drugie, żeby dostali się na wymarzone uczelnie. Każdy z nich ma plany, cele i pewnie duże możliwości - mówiła Aneta Kalina Szczepaniak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie

Zakończenie szkoły średniej to bardzo ważny etap dla uczniów. Przystępują do jednego z najważniejszych egzaminów, który otwiera szanse na podjęcie nauki na wymarzonych kierunkach studiów i zdobycia upragnionego zawodu

Życzę uczniom żeby nie zgubili w swoim życiu człowieka. Ta obecność drugiego człowieka jest ważna w życiu każdego z nas. Żeby również nie zgubili w pamięci naszej szkoły, która ich wychowywała przez cztery lata i dzisiaj z takim smutkiem i jednocześnie z nadzieją na ich lepszą przyszłość się żegnamy, ale zawsze to będą uczniowie naszej szkoły, którzy zbudowali piękną historię - dodała Aneta Kalina Szczepaniak

Pierwszy egzamin maturalny z języka polskiego już 4 maja . Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Powodzenia!