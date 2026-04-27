Czwartoklasiści po absolutorium. Wkrótce matury

Arleta Janiak
2026-04-27 15:20

Maturzyści zakończyli naukę w szkołach i odebrali świadectwa. Do matury pozostało tylko kilka dni

Czwartoklasiści po absolutorium. Wkrótce matury
Czwartoklasiści po absolutorium. Wkrótce matury Czwartoklasiści po absolutorium. Wkrótce matury Czwartoklasiści po absolutorium. Wkrótce matury Czwartoklasiści po absolutorium. Wkrótce matury
274 uczniów z powiatu konińskiego odebrało świadectwa ukończenia szkoły średniej i przystąpi do matury, a wśród nich 87 absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie

Myślę, że teraz po absolutorium - matura - to będzie dla nich wyzwanie. Nie chodzi o to, żeby przyjść na tę maturę, ale żeby maturę po prostu zdać. Czyli przede wszystkim życzę im połamania piór, a po drugie, żeby dostali się na wymarzone uczelnie. Każdy z nich ma plany, cele i pewnie duże możliwości - mówiła  Aneta Kalina Szczepaniak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie

Zakończenie szkoły średniej to bardzo ważny etap dla uczniów. Przystępują do jednego z najważniejszych egzaminów, który otwiera szanse na podjęcie nauki na wymarzonych kierunkach studiów i zdobycia upragnionego zawodu

Życzę uczniom żeby nie zgubili w swoim życiu człowieka. Ta obecność drugiego człowieka jest ważna w życiu każdego z nas. Żeby również nie zgubili w pamięci naszej szkoły, która ich wychowywała przez cztery lata i dzisiaj z takim smutkiem i jednocześnie z nadzieją na ich lepszą przyszłość się żegnamy, ale zawsze to będą uczniowie naszej szkoły, którzy zbudowali piękną historię - dodała Aneta Kalina Szczepaniak

Pierwszy egzamin maturalny z języka polskiego już 4 maja . Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Powodzenia!