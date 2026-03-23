18 rodzin zyska własny kąt. Oborniki Śląskie rozpoczęły budowę mieszkań społecznych [POSŁUCHAJ]

Marzec przynosi nam inaugurację inwestycji, które na terenie Dolnego Śląska i Lubuskiego realizuje spółka SIM "Zielona Dolina". Dwa tygodnie temu oficjalnie rozpoczęto budowę wielorodzinnego budynku w Cieszkowie, przed tygodniem w Miliczu, a dziś do tej grupy dołączyła gmina Oborniki Śląskie. Inwestycja realizowana jest na działce przy ul. Miłosza, którą gmina pozyskała z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- W Obornikach Śląskich powstanie budynek wielorodzinny z 18 mieszkaniami, miejscami postojowymi, windą oraz komórkami lokatorskimi. Będą to mieszkania 2-3 pokojowe o powierzchni od 40 do 58 mkw. wykonane z białym montażem, co ułatwi naszym najemcom zamieszkanie w gotowych lokalach - informuje Stanisław Kieras, prezes spółki SIM Zielona Dolina.

Większość mieszkań znalazła już swoich najemców, co cieszy władze gminy Oborniki Śląskie.

- To bardzo ważny moment w naszej historii, bo jest to pierwsza od kilkudziesięciu lat budowa społecznych mieszkań w Obornikach Śląskich. W tej chwili jesteśmy po dwóch naborach, rozdysponowaliśmy 15 mieszkań a na pozostałe trzy mieszkania nabory przeprowadzimy w kwietniu - mówi Arkadiusz Poprawa, burmistrz Obornik Sląskich.

Budowa o wartości 6,3 mln zł realizowana jest przez firmę ALBA Facility Management. Termin realizacji inwestycji mija w październiku 2027 r., choć jak przekonują wykonawcy prace zostaną zrealizowane znacznie szybciej.

- Choć umowa przewiduje budowę w ciągu 20 miesięcy naszym celem jest ukończyć ją w ciągu roku. Tak abyśmy wiosną przyszłego roku przekazali klucze najemcom tej nieruchomości - dodaje wykonawca Tomasz Nosal, członek zarządu ALBA Facility Management.

W przyszłym tygodniu spółka SIM "Zielona Dolina" oficjalnie zainauguruje inwestycję w Wąsoszu w powiecie górowskim. Inwestycja powstaje przy ul. Polnej, gdzie powstanie 28 mieszkań o metrażu od 36 do 59 mkw. Budowa o wartości 9,6 mln zł potrwać ma maksymalnie 20 miesięcy.

Dodajmy, że realizująca projekt spółka planuje w tym roku ogłosić kolejne przetargi na budowę mieszkań w regionie. Najbardziej zaawansowane prace są w tej chwili w Sławie i Wołowie, kolejne pod kątem postępów prac są Dobroszyce i Żmigród.

Więcej o budowie z Obornik Śląskich dowiecie się z mojej rozmowy z prezesem SIM Zielona Dolina Stanisławem Kierasem, burmistrzem gminy Oborniki Śląskie Arkadiuszem Poprawą oraz przedstawicielem wykonawcy Tomaszem Nosalem ze spółki ALBA Facility Management.