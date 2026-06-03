Polska gra z Nigerią. Jan Urban podał wyjściowy skład! Są zmiany po wpadce z Ukrainą

Czerwcowe zgrupowanie kadry narodowej zakończy się meczem Polska - Nigeria.

Sympatycy Biało-Czerwonych oczekują poprawy nastrojów na PGE Narodowym po słabym występie przeciwko Ukrainie.

Selekcjoner Jan Urban odkrył karty i podał zestawienie personalne na starcie z zespołem z Afryki. Czy przygotował niespodzianki? Sprawdź poniżej.

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Polska - Nigeria. Składy. Kogo wystawił Jan Urban?

Po przegranych barażach o udział w mistrzostwach świata reprezentacja Polski musi zadowolić się czerwcowymi spotkaniami towarzyskimi. Pierwszy sprawdzian odbył się w niedzielę (31 maja) we Wrocławiu, gdzie Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość Ukrainy, przegrywając 0:2. Ta porażka wywołała lawinę krytyki pod adresem drużyny prowadzonej przez Jana Urbana, a obserwatorzy wytykali piłkarzom brak odpowiedniego zaangażowania i kiepski styl gry. Druga przegrana z rzędu sprawia, że polscy zawodnicy są pod presją i muszą za wszelką cenę przełamać negatywną serię. Okazja do rehabilitacji nadarza się już trzy dni po tamtym starciu – tym razem na PGE Narodowym w Warszawie, a rywalem będzie reprezentacja Nigerii.

Jan Urban ostro o meczu z Ukrainą. Wskazał powód porażki?

Zadanie Polaków może okazać się nieco łatwiejsze, ponieważ nigeryjska drużyna narodowa pojawiła się w naszym kraju mocno osłabiona. Na warszawskim stadionie na pewno nie zaprezentują się czołowi gracze tego zespołu, tacy jak Victor Osimhen reprezentujący barwy Galatasaray oraz Ademola Lookman grający dla Atletico Madryt. Brak tych gwiazd nie zmienia jednak faktu, że afrykański zespół wciąż dysponuje piłkarzami o ustalonej renomie. Z kolei w polskim obozie widać wyraźne roszady.

Zestawienie polskiej ekipy uległo pewnym modyfikacjom w stosunku do potyczki z Ukrainą, na co zdecydował się Jan Urban. Zmiany widać już między słupkami, gdzie Marcin Bułka oddał miejsce w wyjściowym składzie, a od pierwszej minuty zagra Kamil Grabara. Ważną informacją dla kibiców jest też kolejny występ od 1. minuty kapitana Roberta Lewandowskiego.

Wyjściowa jedenastka reprezentacji Polski przeciwko Nigerii prezentuje się następująco: Grabara - Potulski, Bednarek, Wiśniewski - Slisz - Kamiński, Szymański, Zieliński, Zalewski - Lewandowski, Świderski.

Grabara - Potulski, Bednarek, Wiśniewski - Slisz - Kamiński, Szymański, Zieliński, Zalewski - Lewandowski, Świderski. Skład Nigerii na mecz z Polską: Okoye - Bewene, Ogbu, Fernandez, Onyemaechi - Ndidi, Onyeka, Nnadi, Simon - Moffi, Adams