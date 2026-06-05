Maria Stenzel i Mateusz Żyro powiedzieli sobie "tak". Bajkowa ceremonia siatkarki i piłkarza

Ślub Marii Stenzel i Mateusza Żyry w Pałacu Rozalin

Uznawana za jedną z najatrakcyjniejszych polskich siatkarek zawodniczka od dłuższego czasu tworzy szczęśliwy związek z piłkarzem. Jej życiowym partnerem jest Mateusz Żyro, na co dzień broniący barw Widzewa Łódź. Swój związek oficjalnie potwierdzili wiosną 2024 roku, a kilkanaście miesięcy później doszło do zaręczyn. Prawdziwy staż ich relacji pozostaje jednak ich prywatną sprawą. Wiadomo za to, że 3 czerwca 2026 roku para oficjalnie stanęła na ślubnym kobiercu. Romantyczna uroczystość odbyła się w Pałacu Rozalin zlokalizowanym niedaleko Warszawy. Zjawiskowy wygląd panny młodej zdecydowanie wysunął się na pierwszy plan, przyćmiewając urokliwą okolicę. Świeżo upieczona żona podzieliła się kilkoma kadrami z tego wyjątkowego dnia w swoich mediach społecznościowych. Całe wydarzenie zostało perfekcyjnie zorganizowane, a atrakcją wieczoru były efektowne fontanny iskier. Zdjęcia z ceremonii można obejrzeć w naszej galerii.

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Kim są Maria Stenzel i Mateusz Żyro?

Dzięki temu, że oboje zawodowo uprawiają sport, z pewnością łatwiej im zrozumieć trudy codziennych treningów i życia w rytmie meczowym. Maria Stenzel to utytułowana siatkarka, mająca na swoim koncie między innymi brązowy medal wywalczony w Lidze Narodów oraz liczne występy w kadrze narodowej, gdzie gra na pozycji libero. Mateusz Żyro z kolei swoje sportowe życie związał z futbolem. Choć nie miał jeszcze okazji zadebiutować w reprezentacji, rozegrał wiele spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. W przeszłości reprezentował barwy takich klubów jak Legia Warszawa czy Stal Mielec, a obecnie, od 2022 roku, jest filarem defensywy łódzkiego Widzewa.

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