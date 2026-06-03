Turniej "Z Orlika na Stadion": zapisy przedłużone! Na najlepszych czeka wyjątkowa nagroda

Projekt "Z Orlika na Stadion" od trzech lat angażuje dziesiątki tysięcy młodych graczy z całego kraju. To jedno z najważniejszych wydarzeń piłkarskich w Polsce dla najmłodszych. W minionej edycji padł rekord frekwencji – na boiska wybiegło około 72 tysiące dzieci w ponad 8 tysiącach drużyn. Rozegrano wówczas blisko 2,7 tysiąca lokalnych turniejów. Obecnie zapisy do trzeciej edycji wydarzenia zostały przedłużone.

Zgłoszenia do trzeciej edycji "Z Orlika na Stadion"

Celem projektu jest promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz aktywizacja obiektów typu Orlik. Inicjatywa daje szansę na odkrywanie piłkarskich talentów. Młodzi zawodnicy mogą sprawdzić swoje siły w zorganizowanych rozgrywkach. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach wiekowych: U-13, U-14 oraz U-15. Aby rywalizacja była uczciwa, podzielono ją na dwie ścieżki: Junior (dla amatorów i szkół) oraz Junior Pro (dla szkółek piłkarskich i klubów).

Rejestracji można dokonać przez oficjalną stronę turnieju, a termin zgłoszeń wydłużono do końca czerwca. Do wzięcia udziału w zabawie zachęcają ambasadorzy projektu: reprezentant Polski grający w FC Koeln Jakub Kamiński, sędzia Szymon Marciniak, a także influencerzy: Damian Bąbol, Grzegorz "Gabor" Jędrzejewski, Kacper "Qesek" Misztal oraz Kamil "Kamcio" Frąckowiak.

"Kilka tysięcy drużyn zarejestrowało się już do trzeciej edycji turnieju Z Orlika na Stadion – największego projektu piłkarskiego dla młodzieży w Polsce. Zapisy do turnieju przedłużone zostają do końca czerwca – by dać jak największej liczbie uczestników szansę walki o finał na wielkim piłkarskim stadionie. Gorąco zachęcają do tego piłkarscy ambasadorzy turnieju – m.in. Jakub Kamiński i Szymon Marciniak" - przekazali organizatorzy.

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Harmonogram i przebieg rozgrywek "Z Orlika na Stadion"

Zmagania wystartują we wrześniu i rozpoczną się od etapów lokalnych. W październiku zaplanowano rywalizację na szczeblach regionalnym i makroregionalnym w 16 polskich miastach. Turniej zakończy Wielki Finał, który odbędzie się w listopadzie. Zmierzy się w nim 96 najlepszych zespołów. Zawodnicy zagrają o tytuły mistrzowskie na prawdziwym piłkarskim stadionie.

Dodatkową zachętą jest niezwykła nagroda dla 120 najbardziej uzdolnionych dziewcząt i chłopców. Czeka ich wyjazd na profesjonalne zgrupowanie za granicą. W zeszłym roku wyróżnieni pojechali na tydzień do barcelońskiej akademii "La Masia". O tym, gdzie pojadą najlepsi w tej edycji, dowiemy się wkrótce z profilu @zOrlikaNaStadion w mediach społecznościowych.

Co zyskują kluby, szkoły i trenerzy dzięki turniejowi?

Wydarzenie to także szansa dla instytucji zajmujących się sportem. Wciąż poszukiwani są organizatorzy etapów początkowych. Szkoły, ośrodki i kluby posiadające doświadczenie, mogą zgłaszać się do organizacji turniejów lokalnych. Za przeprowadzenie rozgrywek dla pięciu drużyn przewidziano wynagrodzenie w wysokości 1000 zł.

Są też inne korzyści dla osób i placówek zgłaszających drużyny. Szkoleniowcy, których ekipy wystąpią w turnieju, mogą liczyć na sprzęt sportowy. Placówki oświatowe i kluby otrzymają piłki – ich ilość zależeć będzie od liczby zgłoszonych uczestników (pod warunkiem dostarczenia wymaganych zgód). Turniej organizuje Fundacja Orły Sportu w ramach rządowego programu Aktywna Szkoła, a finansuje go Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerem strategicznym inicjatywy jest ORLEN.