Iga Świątek na stadionie giganta. Te zdjęcia wywołały poruszenie w Hiszpanii

Przełamanie Igi Świątek w Madrycie

- Iga Świątek, prowadzona przez nowego szkoleniowca Francisco Roiga, z sukcesem zainaugurowała zmagania w Madrycie, pokonując Darię Snigur 6:1, 6:2.

- Po zakończeniu spotkania polska mistrzyni udała się na Santiago Bernabeu, gdzie miała okazję zobaczyć się z prezesem klubu Florentino Perezem oraz bramkarzem Thibautem Courtois'em.

- Obecność czołowej rakiety świata na stadionie "Królewskich" odbiła się szerokim echem w hiszpańskich mediach.

Początek bieżącego sezonu nie układał się po myśli polskiej gwiazdy. O ile porażkę w ćwierćfinale Australian Open z Jeleną Rybakiną można było potraktować jako wypadek przy pracy, o tyle kolejne słabsze występy, w tym przegrana z Magdą Linette, mocno niepokoiły. Panaceum na sportowy kryzys miała być zmiana szkoleniowca. Polska mistrzyni podziękowała za współpracę Wimowi Fissette'owi, a jego miejsce zajął Francisco Roig. Niestety, pierwszy start pod wodzą Hiszpana również przyniósł rozczarowanie, gdy w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie Raszynianka uległa Mirrze Andriejewej 6:3, 4:6, 3:6. Wygląda jednak na to, że gorsze chwile odeszły w niepamięć. W czwartek, 23 kwietnia, Iga Świątek w pięknym stylu wyeliminowała Darię Snigur, meldując się w kolejnej fazie madryckich zawodów. Po triumfie na korcie przyszedł czas na wyjątkową wycieczkę na stadion słynnego Realu.

Iga Świątek z wizytą na obiekcie Realu Madryt

Nasza reprezentantka, wspólnie z innymi uczestnikami turnieju, pojawiła się na trybunach legendarnego Santiago Bernabeu. Doszło tam do spotkania z prezydentem "Królewskich" Florentino Perezem oraz bramkarzem Thibautem Courtois'em, który wcześniej obserwował zmagania Polki z perspektywy trybun. Fotografie upamiętniające tę wizytę momentalnie obiegły hiszpańskie media, stając się jednym z głównych tematów dyskusji. Należy jednak pamiętać, że Real Madryt budzi skrajne emocje, mając równie wielu sympatyków, co zagorzałych przeciwników. Pół żartem, pół serio można stwierdzić, że pamiątkowe zdjęcia mogły nie wywołać uśmiechu na twarzach Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, którzy reprezentują barwy największego rywala Realu – FC Barcelony.

Zdjęcia Igi Świątek z Madrytu podbijają sieć

W naszej specjalnej galerii zebraliśmy najciekawsze ujęcia polskiej tenisistki z jej pobytu w hiszpańskiej stolicy oraz innych zakątków świata, które błyskawicznie przykuły uwagę fanów sportu.

31