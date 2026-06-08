Christian Eriksen ponownie zasłabł podczas meczu. Pilne oświadczenie piłkarza

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Reprezentant Danii, Christian Eriksen, stracił przytomność w trakcie niedzielnego spotkania towarzyskiego przeciwko Ukrainie.

Cała sytuacja była jak powtórka koszmarnych wydarzeń z mistrzostw Europy w 2020 roku, kiedy to pomocnik walczył o życie na płycie boiska.

Najświeższe informacje przekazane przez sztab medyczny duńskiej kadry i samego poszkodowanego uspokajają zaniepokojonych fanów.

Christian Eriksen trafił do szpitala po zasłabnięciu w meczu Dania - Ukraina

W czerwcu 2021 roku oczy sympatyków futbolu były zwrócone w stronę Christiana Eriksena, kiedy to podczas mistrzostw Europy zasłabł na boisku i wymagał reanimacji w meczu z Finlandią. Po skutecznej akcji ratowniczej trafił pod opiekę specjalistów, a lekarze wszczepili mu kardiowerter-defibrylator. Zaledwie parę miesięcy później pomocnik wznowił karierę, grając następnie dla takich marek jak Manchester United czy VfL Wolfsburg. Jednak pięć lat po tamtych wstrząsających wydarzeniach, koszmar powrócił w niemal identycznej formie podczas niedzielnej, towarzyskiej rywalizacji Duńczyków z reprezentacją Ukrainy.

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Do tego dramatycznego zdarzenia doszło podczas drugiej połowy na obiekcie w Odense. Przy prowadzeniu gospodarzy 2:1, 34-letni Eriksen nagle upadł na murawę w 65. minucie rywalizacji. Widać, że sekundy przed incydentem gracz trzymał się za klatkę piersiową. Po interwencji medyków zawodnik szybko odzyskał świadomość i opuścił pole gry o własnych siłach, jednak zmagania na murawie i tak przedwcześnie zakończono. Duński pomocnik został błyskawicznie przewieziony ambulansem do lokalnej lecznicy na całonocną obserwację.

Z poniedziałkowego komunikatu duńskiego związku (DBU) wypłynęły z kolei nowe słowa lekarza kadry, Mortena Boesena. „Rozmawiałem z Christianem rano i czuje się dobrze. Jest z rodziną i w dobrym nastroju. Oczekuje się, że wkrótce zostanie wypisany ze szpitala i będzie mógł wrócić do domu” – stwierdził na temat rokowań medyk reprezentacji.

🚨 ‼️ W 65. minucie towarzyskiego meczu Dania – Ukraina Christian Eriksen złapał się za serce i nagle upadł na murawę. Według najnowszych informacji zawodnik jest obecnie przytomny w karetce.Wracaj do zdrowia! 💪 Źródło: Icaro Cruz (X) pic.twitter.com/1tWVZLJilb— Kamil Pawelczyk - Transfery Piłkarskie Oficjalnie (@pawelczyk_tpo) June 7, 2026

Oświadczenie Eriksena o swoim zdrowiu po meczu Dania - Ukraina

Zaledwie kilka godzin później własny komunikat do zaniepokojonych kibiców skierował też sam poszkodowany. Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zapewnił on w specjalnym wpisie, że niedzielna sytuacja bardzo różni się od głośnego dramatu z 2021 roku.

W swojej wiadomości reprezentant Danii gorąco podziękował za sprawną pomoc na murawie. „Jestem już w domu z rodziną. Czuję się dobrze i już rozpoczął się mój powrót do zdrowia. Jestem wdzięczny za pomoc i wsparcie wszystkim piłkarzom i służbom medycznym na boisku, a także lekarzom, którzy dbali o moje serce przez te lata. Dzięki nim mój kardiowerter zadziałał właśnie tak, jak powinien: ochronił mnie, gdy tego potrzebowałem” – przekazał duński pomocnik w sieci.

Christian Eriksen released a statement saying this situation was different from what happened in 2021.For now, his focus is on recovering, spending time with his family, going on vacation and playing football with his children ❤️🙏 pic.twitter.com/Z5rM6EPl1k— ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2026