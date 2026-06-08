Christian Eriksen ponownie zasłabł podczas meczu. Pilne oświadczenie piłkarza

Spis treści
- Reprezentant Danii, Christian Eriksen, stracił przytomność w trakcie niedzielnego spotkania towarzyskiego przeciwko Ukrainie.
- Cała sytuacja była jak powtórka koszmarnych wydarzeń z mistrzostw Europy w 2020 roku, kiedy to pomocnik walczył o życie na płycie boiska.
- Najświeższe informacje przekazane przez sztab medyczny duńskiej kadry i samego poszkodowanego uspokajają zaniepokojonych fanów.
Christian Eriksen trafił do szpitala po zasłabnięciu w meczu Dania - Ukraina
W czerwcu 2021 roku oczy sympatyków futbolu były zwrócone w stronę Christiana Eriksena, kiedy to podczas mistrzostw Europy zasłabł na boisku i wymagał reanimacji w meczu z Finlandią. Po skutecznej akcji ratowniczej trafił pod opiekę specjalistów, a lekarze wszczepili mu kardiowerter-defibrylator. Zaledwie parę miesięcy później pomocnik wznowił karierę, grając następnie dla takich marek jak Manchester United czy VfL Wolfsburg. Jednak pięć lat po tamtych wstrząsających wydarzeniach, koszmar powrócił w niemal identycznej formie podczas niedzielnej, towarzyskiej rywalizacji Duńczyków z reprezentacją Ukrainy.
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Do tego dramatycznego zdarzenia doszło podczas drugiej połowy na obiekcie w Odense. Przy prowadzeniu gospodarzy 2:1, 34-letni Eriksen nagle upadł na murawę w 65. minucie rywalizacji. Widać, że sekundy przed incydentem gracz trzymał się za klatkę piersiową. Po interwencji medyków zawodnik szybko odzyskał świadomość i opuścił pole gry o własnych siłach, jednak zmagania na murawie i tak przedwcześnie zakończono. Duński pomocnik został błyskawicznie przewieziony ambulansem do lokalnej lecznicy na całonocną obserwację.
Z poniedziałkowego komunikatu duńskiego związku (DBU) wypłynęły z kolei nowe słowa lekarza kadry, Mortena Boesena. „Rozmawiałem z Christianem rano i czuje się dobrze. Jest z rodziną i w dobrym nastroju. Oczekuje się, że wkrótce zostanie wypisany ze szpitala i będzie mógł wrócić do domu” – stwierdził na temat rokowań medyk reprezentacji.
Oświadczenie Eriksena o swoim zdrowiu po meczu Dania - Ukraina
Zaledwie kilka godzin później własny komunikat do zaniepokojonych kibiców skierował też sam poszkodowany. Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zapewnił on w specjalnym wpisie, że niedzielna sytuacja bardzo różni się od głośnego dramatu z 2021 roku.
W swojej wiadomości reprezentant Danii gorąco podziękował za sprawną pomoc na murawie. „Jestem już w domu z rodziną. Czuję się dobrze i już rozpoczął się mój powrót do zdrowia. Jestem wdzięczny za pomoc i wsparcie wszystkim piłkarzom i służbom medycznym na boisku, a także lekarzom, którzy dbali o moje serce przez te lata. Dzięki nim mój kardiowerter zadziałał właśnie tak, jak powinien: ochronił mnie, gdy tego potrzebowałem” – przekazał duński pomocnik w sieci.