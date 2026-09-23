Maja Chwalińska w ćwierćfinale! Polka w godzinę rozbiła rywalkę w Singapurze. Co dalej?

Maja Chwalińska w pięknym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Singapurze, deklasując Ołeksandrę Olijnykową.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:0, 6:1 dla Polki i trwało zaledwie 60 minut.

W kolejnej rundzie rywalką naszej tenisistki będzie grająca z numerem "4" Belgijka Elise Mertens.

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Od pierwszych minut spotkania sklasyfikowana na 47. pozycji w rankingu WTA Ukrainka nie potrafiła nawiązać równorzędnej walki z Polką, zajmującą 25. lokatę. Olijnykowa seryjnie popełniała błędy, o czym świadczą 33 niewymuszone pomyłki na jej koncie. Brak precyzji i pośpiech sprawiły, że w całym meczu zdołała wygrać jedynie 20 piłek. Z kolei nasza reprezentantka prezentowała dojrzały tenis, spokojnie kontrolując przebieg gry i skutecznie punktując bezradną przeciwniczkę.

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Dla obu tenisistek było to drugie starcie w karierze. Wcześniej spotkały się w 2024 roku podczas zawodów WTA 125 we Florianopolis, gdzie również triumfowała Polka, wygrywając 7:6 (7-1), 6:1. W meczu o awans do najlepszej czwórki turnieju w Singapurze, finalistka niedawnego Rolanda Garrosa zmierzy się z turniejową "czwórką", Elise Mertens. Belgijka zameldowała się w ćwierćfinale bez gry, ponieważ z rywalizacji wycofała się jej przeciwniczka, Barbora Krejcikova.

Barbora Krejcikova wycofała się z turnieju w Singapurze, już wczoraj miała kłopoty mięśniowe podczas meczu z Friedsam. Dla Mai Chwalińskiej oznacza to, że jej rywalką w ćwierćfinale będzie Elise Mertens - poinformował Żelisław Żyżyński z Canal+.

Warto dodać, że utytułowana czeska zawodniczka, która wycofała się z singla, miała również stworzyć deblowy duet z polską tenisistką. Z powodu kłopotów zdrowotnych Krejcikovej, Polka nie wystąpi w środowym spotkaniu pierwszej rundy debla przeciwko Erin Routliffe z Nowej Zelandii i Aldili Sutjiadi z Indonezji. Z kolei mecze ćwierćfinałowe w grze pojedynczej są zaplanowane na piątek, 25 września.