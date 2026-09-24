Nikola Grbić oburzony harmonogramem finałów. Wskazał na absurdalną decyzję

Półfinał Polska – Słowenia. Nikola Grbić krytykuje terminarz turnieju

Mistrzostwa Europy zbliżają się ku końcowi. Wielu kibiców liczyło na finałowe starcie Polski z Włochami, czyli dwóch czołowych ekip rankingu FIVB. Ten scenariusz się nie sprawdzi, ponieważ Włosi nieoczekiwanie odpadli w ćwierćfinale z reprezentacją Finlandii. Tymczasem polscy siatkarze bez problemu awansowali do kolejnego etapu, pewnie pokonując Niemców 3:0. Wcześniej, w 1/8 finału, Biało-czerwoni z takim samym rezultatem wygrali z Łotyszami. Starcie o finał pomiędzy Polską a Słowenią odbędzie się w piątek, 25 września o 17:00. Nieco później, bo o 21:00, na parkiet wyjdą Francuzi i Finowie. Triumfatorzy tych meczów zmierzą się w finale, a przegrani zagrają o brąz. To właśnie tutaj pojawia się problematyczny punkt harmonogramu, na który mocno narzeka Nikola Grbić. Szkoleniowiec zauważa, że to rażący błąd uderzający we wszystkie cztery drużyny z półfinałów.

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Zbliżający się wielkimi krokami półfinał Polska – Słowenia był dla Nikoli Grbicia okazją, aby skrytykować terminarz gier o medale. Selekcjoner reprezentacji Polski podkreślił znikomą ilość czasu na odpoczynek między półfinałami a decydującymi o krążkach potyczkach. Zapewnił przy tym, że jego słowa to nie szukanie alibi, a dbałość o jakość sportową samych meczów.

Taka sama sytuacja ma też miejsce w ostatnich latach w mistrzostwach świata. Masz cztery dni przerwy, a na końcu na rozegranie dwóch najważniejszych meczów dostajesz mniej niż 24 godziny

– powiedział oburzony Nikola Grbić w wywiadzie dla serwisu Interia.

Jeśli grasz półfinał o godzinie 21, a następnego dnia jako przegrany musisz grać o godz. 15, to nie jest właściwe

– zaznaczył serbski trener naszej drużyny narodowej.