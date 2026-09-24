Hubert Hurkacz triumfuje w Chengdu, a w Polsce afera! Przez brak gry w kadrze

Hubert Hurkacz po przerwie wraca na kort z pozytywnym wynikiem, pokonując w pierwszej fazie turnieju ATP 250 w Chengdu Aleksandra Szewczenkę z Kazachstanu 6:3, 7:6 (12-10). Reprezentant Polski rozpoczął te zmagania jako 46. rakieta świata i występuje z rozstawieniem numer 5. Jego kolejnym przeciwnikiem będzie amerykański tenisista Martin Damm (106. ATP), natomiast ewentualny ćwierćfinał może oznaczać starcie z faworytem zawodów, pochodzącym z Monako Valentinem Vacherotem, grającym z numerem jeden.

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Tymczasem uwaga fanów skupia się na czymś zupełnie innym. Niedawno reprezentacja Polski w tenisie, bez udziału Huberta Hurkacza, zanotowała bolesną porażkę w rozgrywkach Davis Cup. Po przegranej batalii z zespołem Australii wynikiem 1:3 ze swojego stanowiska ustąpił dotychczasowy kapitan polskiej kadry, Mariusz Fyrstenberg. Przy okazji rezygnacji znany polski deblista skomentował sytuację związaną z nieobecnością czołowego polskiego zawodnika w kadrze.

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Podczas konferencji prasowej po starciu z Australią, ustępujący kapitan nie gryzł się w język, oceniając postawę Wrocławianina. Mariusz Fyrstenberg podkreślił, że polska drużyna posiada potencjał na awans, jednak brakuje w niej Huberta Hurkacza, który nie wykazuje chęci reprezentowania kraju, a inni tenisiści poświęcają swoje starty w turniejach, by walczyć o punkty dla Polski. Dodał, że zaistniała sytuacja wywołuje u niego sporą frustrację i ma nadzieję na zmianę podejścia wrocławskiego tenisisty.

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Wypowiedź ta natychmiast wywołała burzę w tenisowym świecie. Fani podzielili się na dwie grupy. Część przyznała rację Mariuszowi Fyrstenbergowi, ostro oceniając nieobecność Huberta Hurkacza w kadrze. Pozostali bronili zawodnika, przypominając, że ostatnie dwa lata były dla niego pasmem trudności związanych z licznymi urazami i aktualnie powinien on skupić się wyłącznie na powrocie do optymalnej formy i odbudowie swojej pozycji w rankingu.

Atmosfera wokół całej sytuacji pozostaje napięta. Bez wsparcia gracza z Wrocławia, trzon polskiej drużyny w Pucharze Davisa tworzyli Kamil Majchrzak oraz Maks Kaśnikowski, wspierani przez deblistów Jana Zielińskiego i Karola Drzewieckiego. W rywalizacji ze świetnie radzącymi sobie Australijczykami honorowy punkt dla polskiej ekipy zdobył jedynie Majchrzak, który w pojedynku singlowym wygrał z Jamesem Duckworthem.

🚨 Mariusz Fyrstenberg wprost o braku Huberta Hurkacza w kadrze!Reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe w Brisbane z Australią 1:3. Jedyny punkt dla naszej drużyny zdobył Kamil Majchrzak, który pokonał Jamesa Duckwortha. Po tym spotkaniu Fyrstenberg zrezygnował z funkcji… pic.twitter.com/QoxtMbpM1Y— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) September 23, 2026