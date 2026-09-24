Ewa Pajor deklasuje rywalki! Polka błyszczy w barwach FC Barcelony

Napastniczka FC Barcelony, Ewa Pajor, dwukrotnie wpisała się na listę strzelców podczas otwarcia fazy ligowej prestiżowych rozgrywek. Kataloński zespół, który jest aktualnym obrońcą tytułu, gładko pokonał Paris FC 5:2 przed swoimi kibicami. Pajor zdobyła bramki w 35. i 70. minucie spotkania, podwyższając wynik na 3:0 oraz 5:1. Dodatkowo reprezentantka Polski popisała się asystą w 43. minucie, kiedy to gola strzeliła Caroline Graham z Norwegii.

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Od początku bieżących rozgrywek Ewa Pajor, nominowana w tym roku do nagrody Złotej Piłki, zgromadziła już trzy trafienia na swoim koncie. Wcześniej błysnęła formą podczas pierwszego meczu hiszpańskiej La Ligi, gdzie jej drużyna zajmuje fotel lidera, mając na koncie cztery wygrane z rzędu.

Warto przypomnieć, że w minionym finale Ligi Mistrzyń FC Barcelona rozgromiła Olympique Lyon 4:0. W tamtym historycznym starciu Polka również ustrzeliła dublet i świętowała swoje pierwsze zwycięstwo w tym europejskim pucharze.

Galeria: Tak mieszka Ewa Pajor

Wywiad z Ewą Pajor