Wieczysta Kraków dopięła swego! PZPN wydał kluczową decyzję tuż przed barażami

Komisja Odwoławcza PZPN zmieniła decyzję i przyznała licencję Wieczystej Kraków na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Początkowo odrzucono wniosek klubu, jednak skuteczne odwołanie przyniosło oczekiwany rezultat.

Wieczysta może swobodnie przystąpić do walki w barażach 1. ligi, by sięgnąć po awans do Ekstraklasy.

Co z Wieczystą Kraków? PZPN podjął decyzję ws. licencji

Droga do uzyskania zgody na występy w elicie nie była dla Wieczystej Kraków łatwa. W pierwszej instancji klub otrzymał odpowiedź negatywną, ponieważ brakowało mu statusu spółki akcyjnej, czego wprost wymaga Podręcznik Licencyjny. Władze klubu zdołały szybko dostarczyć brakujące dokumenty, co ostatecznie przekonało działaczy z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ekipa spod Wawelu musi jednak liczyć się z nałożonym nadzorem prawnym, który będzie weryfikował jej funkcjonowanie w oparciu o regulacje.

Kluczową zmianą w kontekście potencjalnej gry w Ekstraklasie jest kwestia obiektu sportowego. Zespół Wieczystej Kraków zadeklarował, że w razie awansu przeniesie się na Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Komisja objęła klub również nadzorem infrastrukturalnym, ale dla kibiców najważniejszą wiadomością jest koniec jeżdżenia do Sosnowca na mecze domowe. Barażowe starcie z Polonią Warszawa, jak i ewentualny finał drużyna zagra już przy Reymonta, co daje jej zdecydowanie większy komfort gry na własnym podwórku.

Teraz wszystkie oczy zwrócone są na zmagania barażowe. Pierwszy pojedynek Wieczystej Kraków z Polonią Warszawa wyznaczono na czwartek o godzinie 20:30. Nieco wcześniej, o 17:30, na murawę wyjdą zawodnicy Chrobrego Głogów i ŁKS-u Łódź, by zmierzyć się w drugim półfinale. Wygrani zmierzą się w meczu, którego stawką będzie upragniony bilet do Ekstraklasy.

Oprócz decyzji o krakowskim zespole, w komunikacie Komisji Odwoławczej pojawiły się też dwa inne rozstrzygnięcia. Utrzymano w mocy zakaz dla Puszczy Niepołomice na występy w Ekstraklasie, chociaż ten zespół ostatecznie i tak nie gra w barażach. Z kolei pozytywnie rozpatrzono prośbę Podhala Nowy Targ o grę w 1. lidze. Ten zespół, o ile przejdzie baraże w 2. lidze, ma rozgrywać domowe potyczki właśnie w Niepołomicach.

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN po rozpatrzeniu odwołania klubu zmieniła decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN i przyznała Wieczystej licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2026/2027.https://t.co/OYQtykbsZl— KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) May 25, 2026