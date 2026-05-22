Trener odchodzi z Realu Madryt. Wielki powrót Jose Mourinho coraz bliżej!

Alvaro Arbeloa odchodzi z klubu. Jose Mourinho nowym trenerem Realu Madryt?!

Ostatnia kolejka hiszpańskiej La Liga odbędzie się w sobotę, 23 maja, kiedy to Real Madryt zagra z Athletikiem Bilbao. Władze klubu nie czekają jednak na ostateczne rozstrzygnięcia i dokonały rozliczenia fatalnego sezonu jeszcze przed ostatnim wyjściem piłkarzy na murawę. Minione miesiące stanowiły dla drużyny pasmo sportowych katastrof. Po odejściu Carlo Ancelottiego stery przejął Xabi Alonso, jednak jego przygoda z posadą menadżera zakończyła się zwolnieniem już w styczniu. Wtedy na ratunek wezwano Alvaro Arbeloę, czyli kolejnego byłego gracza klubu ze stolicy Hiszpanii. Ostatecznie tymczasowy trener dokończył trwające rozgrywki bez wywalczenia jakiegokolwiek trofeum, a sobotnia rywalizacja będzie jego pożegnaniem ze stanowiskiem, o czym sam poinformował w trakcie oficjalnego spotkania z dziennikarzami.

„Odchodzę z Realu Madryt z ogromną wdzięcznością, ponieważ gracze uczynili mnie lepszym człowiekiem i sprawili, że cieszyłem się każdym dniem” - potwierdził Arbeloa.

Oby to było "do zobaczenia". Od 20 lat jestem związany z Realem Madryt, to mój dom. To mój ostatni mecz... Nie wiem, czy ostatni w moim życiu w roli trenera Realu Madryt, tego nigdy nie wiemy - dodał Hiszpan.

Od dłuższego czasu światowe media sportowe żyją doniesieniami o ponownym zatrudnieniu Jose Mourinho w madryckim zespole. Legendarny Portugalczyk, który zasiadał na ławce trenerskiej klubu w latach 2010-2013, jest typowany jako jedyny kandydat zdolny do zażegnania potężnego kryzysu w szatni. Ceniony dziennikarz Fabrizio Romano poinformował już, że doświadczony taktyk osiągnął pełne porozumienie z włodarzami i przejmie stery nad drużyną po zakończeniu tego sezonu.

🚨 OFFICIAL: Álvaro Arbeloa leaves Real Madrid job from next week.“I’m leaving Real Madrid with immense gratitude as the players have made me a better person and made me enjoy every day”. pic.twitter.com/o0Bkne1irl— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026