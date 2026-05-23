Legia Warszawa przypieczętowała awans do półfinału rozgrywek. Tak wyglądał mecz z MKS Dąbrowa Górnicza

Warszawski zespół przez większość meczu kontrolował przebieg rywalizacji, utrzymując wypracowaną wcześniej przewagę i nie pozwalając rywalom na pełny powrót do gry w decydujących momentach spotkania.

Czwarty mecz Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza

Początek spotkania lepiej ułożył się dla gospodarzy, którzy rozpoczęli punktowanie od dwóch wykorzystanych rzutów wolnych. Legia szybko odpowiedziała, a pierwsze punkty dla warszawskiego zespołu zdobył Andrzej Pluta, trafiając za dwa. MKS nie zwalniał jednak tempa i po kolejnych punktach Martina Peterki prowadził 6:2.

Legioniści próbowali odrabiać straty, ale mieli problemy ze skutecznością w ofensywie, co skrzętnie wykorzystywali gospodarze. Z biegiem czasu gra stołecznej drużyny zaczęła jednak wyglądać coraz lepiej, dzięki czemu po niespełna czterech minutach na tablicy wyników widniał remis 10:10.

Zacięta pierwsza kwarta

Następnie to Legia objęła prowadzenie po efektownym rzucie zza łuku Maksymiliana Wilczka, jednak chwilę później gospodarze odpowiedzieli tym samym. W tym fragmencie meczu oglądaliśmy bardzo wyrównane widowisko, a akcje błyskawicznie przenosiły się z jednej strony parkietu na drugą.

Na dwie minuty przed końcem pierwszej kwarty Legia odskoczyła rywalom po trafieniu Michała Kolendy za trzy punkty. Warszawski zespół prowadził wówczas 24:17, co skłoniło trenera MKS-u do wzięcia czasu. Do końca pierwszej odsłony gospodarze nie zdołali już doprowadzić do remisu i to legioniści schodzili na przerwę z prowadzeniem 27:23.

Wyrównany wynik w połowie spotkania

Drugą kwartę lepiej rozpoczęła drużyna gości, która już na początku tej części meczu trafiła za trzy punkty. To właśnie legioniści prezentowali się lepiej w tym fragmencie spotkania i utrzymywali korzystne dla siebie prowadzenie. Po trzech minutach drugiej kwarty stołeczny zespół miał już dziesięć punktów przewagi, wygrywając 37:27.

W dalszej części pierwszej połowy warszawska drużyna skutecznie odpierała ofensywne akcje rywali, którzy mieli problemy ze skutecznością. W końcowych minutach drugiej kwarty punktowały obie ekipy, jednak to Legia nadal kontrolowała przebieg gry i na minutę przed przerwą prowadziła już różnicą jedenastu punktów.

W ostatnich sekundach MKS starał się jeszcze zmniejszyć straty i po kilku celnych rzutach gospodarzy przewaga Legii nieco stopniała. Mimo to do przerwy warszawski zespół utrzymywał prowadzenie 49:43.

Trzecia kwarta

Drugą połowę spotkania rozpoczęły liczne akcje ofensywne z obu stron parkietu. Punkty zdobywały obydwie drużyny, a efektownym rzutem za trzy punkty popisał się zawodnik MKS-u Dale Bonner. Legioniści nie pozostawali jednak dłużni swoim rywalom i również regularnie punktowali, pokazując swoją przewagę w tym meczu oraz kontrolując przebieg spotkania.

Przy wyniku 61:50 dla drużyny ze stolicy trener Artur Gronek poprosił o czas dla swoich zawodników, chcąc odmienić losy rywalizacji i pobudzić swój zespół do lepszej gry. Po wznowieniu spotkania szybko za dwa punkty trafił Justin Gray, jednak po chwili zawodnicy Legii ponownie odpowiedzieli skutecznymi akcjami ofensywnymi i zaczęli jeszcze bardziej powiększać swoją przewagę. Na trzy minuty przed zakończeniem trzeciej kwarty warszawski zespół prowadził już różnicą dwunastu punktów.

Podopieczni Artura Gronka stali się nieco aktywniejsi pod koniec tej części spotkania i zdołali zmniejszyć straty do dziesięciu punktów. Mimo chwilowej poprawy gry gospodarzy to jednak Legia wciąż utrzymywała korzystne prowadzenie przed rozpoczęciem ostatniej kwarty.

Łeb w łeb po awans do półfinału

Ostatnia część spotkania rozpoczęła się w bardzo wysokim tempie i dużej intensywności, szczególnie ze strony gospodarzy, którzy konsekwentnie zmniejszali straty do zespołu z Warszawy. Po dwóch minutach czwartej kwarty podopieczni Heiko Rannuli prowadzili już tylko trzema punktami, a sytuacja na parkiecie stawała się coraz bardziej nerwowa z perspektywy stołecznego zespołu.

MKS kontynuował kolejne akcje ofensywne, szukając szansy na doprowadzenie do remisu. W odpowiedzi ważną trójkę dla Legii trafił Ojars Silins, jednak chwilę później gospodarze odpowiedzieli trafieniem Martina Peterki. W obliczu rosnącej presji o czas dla swoich zawodników poprosił trener Heiko Rannula.

Po wznowieniu gry rozpoczął się najbardziej zacięty fragment tego spotkania. Obie drużyny zdawały sobie sprawę ze stawki i bardzo bliskiego wyniku. Na cztery minuty przed końcem Legia wciąż utrzymywała minimalną przewagę, a rezultat wynosił 82:79.

Legia Warszawa ostatecznym zwycięzcą. Co dalej?

Na niespełna trzy minuty przed syreną Andrzej Pluta trafił za trzy punkty, a chwilę później dołożył kolejne trafienie Carl Ponsar, co pozwoliło warszawskiemu zespołowi zbudować bezpieczniejszą przewagę. Na minutę przed końcem spotkania Legia prowadziła już różnicą jedenastu punktów, praktycznie przesądzając losy meczu.

W samej końcówce jeszcze raz za dwa punkty trafił Carl Ponsar, ustalając wynik spotkania. Ostatecznie Legia Warszawa zwyciężyła 98:86. W kolejnym etapie warszawski zespół zmierzy się ze zwycięzcą pary Trefl Sopot – Dziki Warszawa, które swój czwarty mecz rozegrają dziś o godz. 20:15.

MKS Dąbrowa Górnicza: Luther Muhammad 15, Martin Peterka 15 (1), Jakub Musiał 15 (2), Justin Gray 11 (3), Marcin Piechowicz 9 (3), Dale Bonner 7 (1), Adrian Bogucki 6, Aleksander Załucki 3 (1), Jamarii Thomas 3 (1), Ronald Curry Jr 2, Jakub Wojdała 0, Maciej Zabłocki 0

Trener: Artur Gronek

Legia Warszawa: Carl Ponsar 21 (1), Jayvon Graves 16 (4), Ojārs Siliņš 16 (4), Dominic Brewton III 15 (2), Andrzej Pluta 10 (2), Shane Hunter 8, Race Thompson 6 (1), Michał Kolenda 3 (1), Maksymilian Wilczek 3 (1), Wojciech Tomaszewski 0, Błażej Czapla -

Trener: Heiko Rannula