Lech Poznań bez szans w Europie? Symulacje wyrokują w sprawie mistrza Polski

Lech Poznań oceniony przez algorytmy. Niewielkie szanse w Lidze Mistrzów

W sezonie 2025/2026 poznańska drużyna okazała się bezkonkurencyjna na krajowym podwórku, chociaż dorobek punktowy nie był imponujący. Do zdobycia mistrzowskiego tytułu wystarczyło 60 punktów wywalczonych w 34 spotkaniach. Najważniejszym faktem pozostaje jednak to, że Lech Poznań triumfował w Ekstraklasie drugi rok z rzędu. Zespół z Wielkopolski miał również realne szanse na awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji, ale ostatecznie odpadł w 1/8 finału po dwumeczu z Szachtarem Donieck (porażki 1:3 oraz 2:1). Te osiągnięcia nie przekonały Football Meets Data. Według symulatora mistrz Polski ma niecałe 27 procent szans na awans do piłkarskiej elity, mimo że „Kolejorz” będzie rozstawiony we wszystkich rundach eliminacyjnych.

Eliminacje Ligi Mistrzów: AEK Ateny faworytem. Kto wyprzedza Lecha Poznań?

Opublikowane zestawienie obejmuje 13 drużyn z największymi szansami na wejście do fazy grupowej Champions League poprzez ścieżkę kwalifikacyjną. Lech Poznań zajął w tym rankingu dopiero przedostatnie miejsce. Słabiej oceniono wyłącznie szanse tureckiego Fenerbahce Stambuł (22,3 procent). Liderem zestawienia jest grecki AEK Ateny, któremu algorytm daje aż 71 procent prawdopodobieństwa awansu. Na podium znalazły się także norweski Viking Stavanger (68,3 procent) oraz szkocki Celtic Glasgow (60,7 procent). Wyżej od ekipy ze stolicy Wielkopolski sklasyfikowano również takie kluby jak Olympique Lyon, Bodo/Glimt, Crvena Zvezda Belgrad, Dinamo Zagrzeb, LASK Linz, Union Saint-Gilloise, AGF Aarhus i Olympiakos Pireus. Ostatecznie jednak matematyczne wyliczenia zostaną zweryfikowane na murawie.

Droga Lecha Poznań do Ligi Mistrzów rozpocznie się od drugiej rundy czterostopniowych eliminacji. Jeśli polski zespół potknie się na którymkolwiek z etapów, automatycznie trafi do kwalifikacji Ligi Europy. W przypadku ewentualnego niepowodzenia i w tych rozgrywkach, mistrzom Polski pozostanie rywalizacja o udział w Lidze Konferencji.

📈 Top 13 teams with highest chances to claim one of the 7⃣ spots that lead from qualifiers to 🔵 UCL league stage.▪️To make it from CHAMPIONS path:🇬🇷 AEK (1 round to pass)🇳🇴 Viking (1 round)🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic (1 round)🇷🇸 Crvena zvezda (3 rounds)🇭🇷 Dinamo Zagreb (3 rounds)▪️To… pic.twitter.com/VJZbrItm91— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 25, 2026

