Hurkacz i Chwalińska walczą we French Open. O której mecze Polaków w Paryżu 28.05?

Dziś (28 maja) dobiegają końca spotkania 2. rundy wielkoszlemowego Roland Garros 2026. Na kortach w Paryżu o awans powalczą Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Wiemy, z kim i o której godzinie zagrają reprezentanci Polski.

Roland Garros: Jakie mecze Polaków dzisiaj 28.05?

Środa dostarczyła kibicom wielu emocji, a czwartek ma być równie interesujący. Pewne jest już, że w trzeciej rundzie Roland Garros 2026 dojdzie do starcia Igi Świątek z Magdą Linette. Była liderka rankingu gładko pokonała Czeszkę Sarę Bejlek (6:2, 6:3), z kolei Linette sprawiła niespodziankę, eliminując rozstawioną z numerem "29" Łotyszkę Jelenę Ostapenko (6:2, 2:6, 6:2). Z rywalizacją w Paryżu pożegnała się niestety Magdalena Fręch. Polka uległa niżej notowanej Szwajcarce Jil Teichmann (5:7, 4:6). To jednak nie wyczerpuje emocji związanych ze startami Biało-Czerwonych.

W czwartek do rywalizacji przystąpią Hubert Hurkacz oraz Maja Chwalińska. Zmagania rozpocznie jedyny pozostały w turnieju singlistów Polak. Po pokonaniu Hiszpana Jaume Munara, przed wrocławianinem znacznie trudniejsze zadanie. Jego przeciwnikiem w drugiej rundzie będzie grający z numerem 19. Amerykanin Frances Tiafoe. Początek tego starcia zaplanowano na okolice godziny 13:00, bezpośrednio po meczu Ivy Jovic z Emmą Navarro.

O której grają dziś Chwalińska i Hurkacz?

Nieco później w akcji zobaczymy Maję Chwalińską. Polka również rozegra drugi w kolejności mecz na swoim korcie, jednak przed nią zaplanowano potencjalnie długie starcie mężczyzn – Jana-Lennarda Struffa z Jaime Farią. Po sensacyjnym wyeliminowaniu mistrzyni olimpijskiej Qinwen Zheng, tym razem zawodniczka z Bielska-Białej zmierzy się z rozstawioną z numerem "23" Belgijką Elise Mertens. Choć nie jest faworytką, to w obecnej dyspozycji stać ją na sprawienie kolejnej niespodzianki.

Oto mecze Polaków w Roland Garros 28 maja:

Hubert Hurkacz – Frances Tiafoe (USA, 19) – start ok. godziny 13:00 (po meczu Jovic – Navarro)

Maja Chwalińska – Elise Mertens (Belgia, 23) – start ok. godziny 13:30 (po meczu Struff – Faria)