Mundial 2026 z udziałem Polski po kłopotach Iranu? Nowe wiadomości

Biało-Czerwoni ulegli reprezentacji Szwecji 2:3 w decydującym starciu barażowym, co zamknęło im drogę na mistrzostwa świata w 2026 roku.

W przestrzeni medialnej zaczęły krążyć plotki o ewentualnych dodatkowych meczach kwalifikacyjnych z udziałem naszej kadry, co miało wynikać z problemów Iranu.

Przedstawiciele PZPN oraz dziennikarz Piotr Koźmiński stanowczo odcięli się od tych rewelacji, nazywając je zwykłymi domysłami bez oficjalnego pokrycia.

Nadal tli się jednak mało prawdopodobna nadzieja na wyjazd Polaków na turniej, o ile irańska drużyna definitywnie zrezygnuje z udziału.

Mundial 2026 i dodatkowe baraże. PZPN ucina spekulacje

Kadra narodowa otarła się o bezpośredni awans na turniej w 2026 roku. Zajęcie drugiego miejsca w grupie eliminacyjnej tuż za faworyzowaną Holandią dało nam przepustkę do dwustopniowych baraży. W pierwszym etapie Biało-Czerwoni triumfowali nad Albanią 2:1 dzięki celnym uderzeniom Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Zielińskiego. Ostatecznie, mimo momentów bardzo solidnej gry i wyraźnej przewagi optycznej na boisku, Polacy ulegli Szwedom 2:3 i to Skandynawowie zgarnęli przepustki na mistrzostwa globu. Wątek występu polskiej reprezentacji na mundialu niespodziewanie jednak ożył. Trzynastego kwietnia na łamach amerykańskiego serwisu The Athletic opublikowano informacje sugerujące, że światowa federacja piłkarska analizuje scenariusz rozegrania dodatkowych baraży. Część kibiców od razu zaczęła w nich widzieć naszą drużynę narodową, jednak Polski Związek Piłki Nożnej szybko ostudził te optymistyczne nastroje.

Na dziś nie było żadnego kontaktu w tej sprawie, więc traktujemy to jako medialne spekulacje

Taki komunikat ze strony piłkarskiej centrali otrzymali redaktorzy serwisu Sport.pl.

Swoimi informacjami w tej sprawie podzielił się również Piotr Koźmiński, który jest cenionym dziennikarzem sportowym i bliskim współpracownikiem europejskiej federacji. Jego najnowsze doniesienia nie zwiastują przełomu dla miłośników polskiej kadry.

To wszystko czyste spekulacje. Nie ma w tej chwili absolutnie żadnych planów, aby organizować jakikolwiek baraż. Iran nie wycofał się oficjalnie z mundialu i tego się trzymamy. Nie ma planu B. Jeszcze raz: wszystko, co się pojawia w mediach jest spekulacjami, niczym nie popartymi w tym momencie. Obowiązuje plan A, czyli mundial z udziałem Iranu

Takie stanowisko w portalu Goal.pl zaprezentował ekspert . Należy jednak odnotować, że ostateczny status Iranu w kontekście mistrzostw świata rzeczywiście budzi jeszcze pewne znaki zapytania. Jeśli to azjatyckie państwo ostatecznie zrezygnowałoby z wyjazdu na turniej, FIFA będzie zmuszona do znalezienia zastępstwa i obsadzenia wolnego miejsca. To sprawia, że wciąż utrzymuje się niezwykle mglista, wręcz iluzoryczna szansa na to, że Polacy jednak zaprezentują się na mistrzostwach świata.