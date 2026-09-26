Roszady w kadrze Jana Urbana po meczu z Bośnią. Kamiński wraca do domu, jest dowołanie

Jakub Kamiński kontuzjowany. Skrzydłowy wypada z Ligi Narodów

Polski Związek Piłki Nożnej przekazał w sobotę, że zgrupowanie reprezentacji opuścił Jakub Kamiński. Zawodnik nabawił się urazu podczas piątkowej rywalizacji w Lidze Narodów przeciwko Bośni i Hercegowinie, która zakończyła się bezbramkowym remisem. Brak gracza Benfiki Lizbona to spore osłabienie przed trzema kolejnymi pojedynkami Biało-Czerwonych w ramach pierwszego z dwóch jesiennych terminów reprezentacyjnych. Kamiński wybiegł na murawę w Warszawie od pierwszej minuty, jednak już po 24 minutach gry musiał zostać zmieniony przez Nicolę Zalewskiego.

Niespodziewany komunikat PZPN w sprawie konferencji. Lewandowski wystąpi z trenerem bramkarzy

„Kuba zszedł z kontuzją, problemy z przywodzicielem. Naciągnął tak mocno, że podejrzewam, iż nie będzie to długa kontuzja, ale w tych okolicznościach, kiedy gramy cztery razy przez 10 dni, to wyklucza go z pozostałych meczów”

- stwierdził selekcjoner Jan Urban podczas spotkania z dziennikarzami.

Oskar Pietuszewski dołącza do zespołu Jana Urbana

Jeszcze zanim oficjalnie potwierdzono wyjazd byłego gracza Lecha Poznań i FC Koeln ze zgrupowania, zapadła decyzja o dowołaniu Oskara Pietuszewskiego, na co dzień broniącego barw FC Porto. Osiemnastoletni pomocnik początkowo nie znalazł się na liście powołanych, ponieważ przez dłuższy czas borykał się z urazem i na klubowe boiska powrócił dopiero w ubiegły weekend.

W sobotę reprezentacja Polski uda się w podróż do Sztokholmu. Tam w poniedziałek rozegra swój drugi mecz w grupie 4 dywizji B Ligi Narodów, mierząc się ze Szwecją. Następnie zespół Jana Urbana podejmie Rumunię w piątkowym starciu na PGE Narodowym, a 5 października czeka ich wyjazdowy rewanż z reprezentacją Bośni i Hercegowiny w Zenicy.

Gwiazdy na trybunach podczas meczu Polska - Bośnia