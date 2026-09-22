Niespodziewany komunikat PZPN w sprawie konferencji. Lewandowski wystąpi z trenerem bramkarzy

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kapitan drużyny narodowej bierze udział w trwającym zgrupowaniu przed starciami ze Szwecją, Rumunią oraz Bośnią i Hercegowiną. Słynny napastnik przyleciał do stolicy w poniedziałek i skierował się do warszawskiego Hotelu Hilton, gdzie swoją bazę noclegową mają polscy kadrowicze. We wtorek piłkarska centrala niespodziewanie ogłosiła plan specjalnej konferencji prasowej z udziałem Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe, obok napastnika nie usiądzie selekcjoner Jan Urban, a zamiast niego przed dziennikarzami zaprezentuje się odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy trener Andrzej Dawidziuk. Chociaż taki wybór przedstawiciela sztabu wydaje się dla niektórych mocno zaskakujący, to władze związku uważają go za całkowicie uzasadniony. Poniżej - pod quziem - zamieszczamy dokładną treść oświadczenia federacji.

Robert Lewandowski wyjawia plany w kadrze. Spore zaskoczenie

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W dzisiejszej konferencji prasowej reprezentacji Polski udział wezmą kapitan zespołu Robert Lewandowski, a także - w odpowiedzi na częste zapytania ze strony mediów - trener bramkarzy Andrzej Dawidziuk. Selekcjoner Jan Urban, który spotkał się z mediami podczas piątkowego śniadania prasowego i odpowiadał na Państwa pytania, będzie do Państwa dyspozycji już pojutrze na oficjalnej konferencji prasowej przed meczem z Bośnią i Hercegowiną. Dzisiejsza konferencja w hotelu Double Tree by Hilton (ul. Skalnicowa 21, Warszawa, pierwsze piętro) rozpocznie się ok. 14:30 (z możliwym niewielkim przesunięciem, w zależności od długości treningu). Trening rozpocznie się o godz. 12:00 na obiekcie KS ZWAR (ul. Pożaryskiego 10, Warszawa), a jego pierwsze 15 minut będzie otwarte dla mediów.

Powyższe stanowisko przekazał oficjalnie Polski Związek Piłki Nożnej. Biało-Czerwoni zainaugurują tegoroczne zmagania w Lidze Narodów już w piątek 25 września, a ich rywalem na płycie warszawskiego Stadionu Narodowego będzie Bośnia i Hercegowina. Kalendarz obecnego zgrupowania zakłada ponadto wyjazdowe starcie ze Szwecją, domową potyczkę z reprezentacją Rumunii oraz mecz wyjazdowy przeciwko Bośniakom. Całą fazę grupową polska drużyna zamknie ostatecznie w listopadzie, rozgrywając mecze rewanżowe z Rumunią i Szwecją.

Galeria: Stylówki kadrowiczów na zgrupowaniu reprezentacji Polski: Robert Lewandowski, Jakub Kamiński i inni

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