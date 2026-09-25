Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner Jan Urban ostrzega kibiców

Przed inauguracyjnym spotkaniem w dywizji B Ligi Narodów trener reprezentacji Polski zwrócił uwagę na wysoki poziom rywalizacji w grupie. Zaznaczył, że każda ekipa ma własne aspiracje, ale wszyscy szkoleniowcy deklarują chęć zwycięstwa. Według niego jest to jedna z najbardziej wyrównanych grup w całych rozgrywkach.

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Biało-Czerwoni od startu Ligi Narodów nieprzerwanie występowali w elitarnej dywizji A. Ostatnia edycja przyniosła jednak bolesny spadek do niższej klasy rozgrywkowej. W efekcie Polacy nie zagrają już z drużynami pokroju Holandii czy Portugalii. Ich nowym celem jest wywalczenie awansu i powrót do najwyższej dywizji poprzez rywalizację z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją.

Selekcjoner reprezentacji Polski nakreślił wyraźne cele na najbliższy czas. Jan Urban zapowiedział, że priorytetem jest budowanie drużyny przed nadchodzącymi eliminacjami do mistrzostw Europy. Równocześnie kadra ma walczyć o jak najlepsze rezultaty w trwającej Lidze Narodów.

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Pojedynek z Bośnią i Hercegowiną inauguruje niezwykle intensywny czas dla reprezentacji Polski. Kadrowicze w okresie do 5 października rozegrają łącznie aż 4 spotkania. Takie nagromadzenie meczów podczas jednego zgrupowania to dla drużyny narodowej zupełna nowość.

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- Jeśli ktoś spuści z tonu pod względem fizycznym, to spotka się z wielkimi problemami. Trener reprezentacji Rumunii i ja nie mieliśmy tyle czasu, co trenerzy reprezentacji Bośni i Szwecji. Mam tu na myśli mistrzostwa świata i okres przed mundialem. Wtedy naprawdę można potrenować i poprawić różne rzeczy. Musimy sobie z tym poradzić. Znamy dobrze reprezentację Szwecji, bo graliśmy z nimi w barażach. Bośniaków też, bo mocno się na nich skupiamy. W Rumunii była zmiana trenera i nie wiem, jak wykorzystał ten krótki czas. Umiejętności można sprzedać tylko wtedy, gdy baza fizyczna jest na najwyższym poziomie - podkreślił Jan Urban.

Reprezentacja Bośni ma za sobą występ w tegorocznych mistrzostwach świata rozgrywanych na boiskach w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Drużynie tej udało się wyjść z grupy, jednak w fazie 1/16 finału uległa reprezentacji USA, przegrywając 0:2. Z kolei Polacy na mundial nie pojechali, a ich ostatnie mecze towarzyskie to porażka z Ukrainą 0:2 oraz bramkowy remis z Nigerią 2:2.

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