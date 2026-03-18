Robert Lewandowski znów na ustach całego świata! W LM pobił rekord samego Messiego

Robert Lewandowski dwukrotnie pokonał bramkarza w rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Newcastle.

Już pierwsza bramka pozwoliła reprezentantowi Polski zdetronizować legendarnego Leo Messiego w historycznym zestawieniu.

To nie jedyny rekord "Lewego"! Szczegóły wyczynu snajpera Dumy Katalonii opisujemy w poniższym artykule.

FC Barcelona - Newcastle. Robert Lewandowski show w Lidze Mistrzów

Wbrew wcześniejszym przewidywaniom ekspertów, polski napastnik rozpoczął rewanżowe starcie od pierwszych minut. Szalona pierwsza połowa przyniosła aż pięć trafień, a sam zawodnik mógł bardzo szybko otworzyć swoje konto bramkowe. Niestety, w dogodnej sytuacji w polu karnym uderzył wprost w rozpaczliwie interweniującego wślizgiem obrońcę gości. Cierpliwość jednak popłaciła, ponieważ niedługo po zmianie stron kapitan naszej kadry udowodnił swoją wielką klasę i w końcu znalazł drogę do siatki.

Po pierwszych czterdziestu pięciu minutach gospodarze prowadzili 3:2. Zaraz po przerwie Katalończycy ruszyli do ataku, aby ostatecznie przypieczętować awans do ćwierćfinału. W 51. minucie Fermin Lopez podwyższył rezultat, co dodało skrzydeł całej drużynie. Zaledwie pięć minut później Polak wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i głową umieścił piłkę w bramce. Tym samym Newcastle stało się 41. klubem, któremu strzelił gola w Lidze Mistrzów, co jest absolutnym rekordem pod względem liczby ustrzelonych drużyn. Wcześniejszy wynosił 40 i współdzielił go z Leo Messim. Chwilę później Lewandowski świętował już dublet, podwyższając wynik na 6:2. Z poczuciem doskonale spełnionego obowiązku opuścił murawę w 66. minucie, oddając miejsce Ferranowi Torresowi.

To nie jedyny rekord Lewandowskiego po dzisiejszym meczu. Został również najstarszym strzelcem dubletu w historii LM, a także najstarszym autorem gola w fazie pucharowej tych rozgrywek - wyprzedził Ryana Giggsa. Oto historyczne trafienia Polaka przeciwko Newcastle, a także 41 ustrzelonych przez niego klubów w LM.

𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎!!! 👑🇵🇱 Polski napastnik w końcu się wstrzelił i to nie raz! 🤩 W pięć minut dwa gole Lewego! 🎭📺 Oglądaj: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/uPvGyn5BbH— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 18, 2026

Benfica – 9

Crvena Zvezda – 7

Real Madryt, Salzburg – 6

Ajax, Dinamo Zagrzeb, Olympiakos Pireus – 5

Arsenal, Barcelona – 4

AEK Ateny, Chelsea, Dynamo Kijów, Olympique Marsylia, PSV Eindhoven, Viktoria Pilzno – 3

Newcastle , Anderlecht, Atletico Madryt, Besiktas, Borussia Dortmund, Brest, Inter Mediolan, Lazio, Napoli, Porto, Szachtar, Young Boys, Zenit – 2

Antwerp, Bayern, FC Kopenhaga, Juventus, Malaga, Manchester City, Olympique Lyon, PSG, Roma, Rostów, Slavia Praga, Tottenham, Villarreal – 1