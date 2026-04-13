Paweł Zatorski kończy karierę w kadrze. Siatkarz opublikował poruszający wpis

Doświadczony libero oficjalnie pożegnał się z występami w drużynie narodowej.

Swoją przygodę z seniorską kadrą rozpoczął w 2009 roku, zaliczając przez szesnaście lat 276 spotkań.

Sportowiec w emocjonalnym komunikacie podkreślił, że niezwykle ciężko jest mu podsumować tak ważny etap życia.

Paweł Zatorski odchodzi z reprezentacji. Za nim 16 lat gry w biało-czerwonych barwach

Niespełna 36-letni Paweł Zatorski podjął ostateczną decyzję o opuszczeniu szeregów reprezentacji Polski. Utytułowany libero w minionym sezonie reprezentacyjnym pauzował, co było bezpośrednim następstwem kłopotów zdrowotnych. Urazy te pojawiły się po niefortunnej kontuzji, jakiej nabawił się podczas pamiętnego starcia półfinałowego na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

„16 lat z orłem na piersi. Trudno zamknąć w słowach coś, co było tak wielką częścią mojego życia. Dorastałem na tej drodze - jako zawodnik i jako człowiek. Każdy mecz, każda szatnia, każda chwila z tą drużyną zostawiła we mnie ślad. Zdrowie nie raz zostawało na parkiecie - ale dla tej koszulki zawsze było warto. Jedno było niezmienne - duma, kiedy mogłem reprezentować Polskę” - napisał libero Asseco Resovii Rzeszów na Instagramie.

Zawodnik zadebiutował w biało-czerwonych barwach w 2009 roku. Przez ten czas zapisał na swoim koncie osiemnaście medali najważniejszych siatkarskich imprez. Na jego szyi zawisły między innymi dwa złota mistrzostw świata, a także najcenniejsze krążki mistrzostw Europy, Ligi Światowej oraz Ligi Narodów. Zatorski wywalczył ponadto olimpijskie srebro. Jego wybitne umiejętności wielokrotnie doceniano nagrodami indywidualnymi. Wyróżniono go statuetką dla najlepszego libero światowego czempionatu w 2018 roku oraz mistrzostw Starego Kontynentu w 2023 roku, a także zgarnął tytuł MVP w finale Ligi Narodów 2023. W koszulce z orzełkiem na piersi wybiegał na parkiet aż 276 razy.

Warto zaznaczyć, że to już drugie głośne pożegnanie w polskiej kadrze w tym roku. Wcześniej, również z powodu narastających problemów zdrowotnych, ze startów w narodowej drużynie zrezygnował rozgrywający Marcin Janusz.