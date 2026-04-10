Na co zmarł Jacek Magiera? Dramatyczne okoliczności śmierci polskiego selekcjonera

Karina Mozolewska.
2026-04-10 11:51

Tragiczne wieści dla fanów polskiej piłki. Nie żyje Jacek Magiera, asystent selekcjonera reprezentacji Polski i ceniony trener. 49-latek zasłabł w trakcie porannego treningu, a jego życia nie udało się uratować. Co było bezpośrednią przyczyną nagłej śmierci szkoleniowca i jak do tego doszło? Poznaj szczegóły dramatycznych wydarzeń.

Jacek Magiera nie żyje. Ta wiadomość wstrząsnęła całym środowiskiem sportowym w Polsce. Ceniony szkoleniowiec, który niedawno dołączył do sztabu kadry narodowej, zmarł nagle w wieku zaledwie 49 lat. Informacje o jego śmierci pojawiły się w mediach w piątek rano i natychmiast wywołały falę smutku i niedowierzania wśród kibiców, zawodników i dziennikarzy. To ogromna strata dla polskiej piłki nożnej.

Jacek Magiera nie żyje. Co było przyczyną?

Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek, 10 kwietnia. Jak wynika z informacji przekazanych przez lokalne media, wszystko rozegrało się w godzinach porannych. Jacek Magiera, znany ze swojego profesjonalnego podejścia i dbałości o kondycję fizyczną, odbywał swój rutynowy trening biegowy. To właśnie wtedy doszło do tragedii. Jak ustaliło Radio Wrocław: - Jacek Magiera zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego.

Na miejsce natychmiast wezwano pomoc. Trener został przetransportowany do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Mimo błyskawicznej reakcji i podjętej przez lekarzy akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Niedługo później media obiegła druzgocąca informacja o jego śmierci, pogrążając w żałobie jego rodzinę, przyjaciół i całe środowisko piłkarskie.

Kim był Jacek Magiera?

Jacek Magiera był postacią niezwykle cenioną i szanowaną w polskim futbolu. Zaledwie w 2025 roku zrobił kolejny ważny krok w swojej karierze, dołączając do sztabu reprezentacji Polski jako asystent selekcjonera Jana Urbana. Kibice na Dolnym Śląsku z pewnością zapamiętają go jako trenera Śląska Wrocław, z którym w sezonie 2023/2024 sięgnął po wicemistrzostwo Polski, co było jednym z jego największych sukcesów w ostatnich latach.

Wcześniej z powodzeniem prowadził także młodzieżowe reprezentacje Polski w kategoriach U-19 i U-20, a największe sukcesy jako pierwszy trener święcił z Legią Warszawa. Zanim jednak został szkoleniowcem, sam mógł pochwalić się bogatą karierą piłkarską. Występował w barwach takich klubów jak Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Widzew Łódź i Cracovia. Jego największym osiągnięciem jako zawodnika było zdobycie Mistrzostwa Europy z reprezentacją Polski do lat 16 w 1993 roku. Jego nagłe odejście to niepowetowana strata dla polskiego sportu.

