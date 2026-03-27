Oskar Pietuszewski i polscy kadrowicze u Moniki Olejnik. Zawodnicy zaangażowali się w ważną akcję

Oskar Pietuszewski notuje debiut z Albanią i pojawia się u Moniki Olejnik

Osiemnastoletni zawodnik po raz pierwszy założył koszulkę seniorskiej reprezentacji 26 marca podczas starcia z Albanią, walnie przyczyniając się do triumfu 2:1 i przypieczętowania udziału w decydującym meczu barażowym o mistrzostwa świata.

Jeszcze przed meczem gracz FC Porto, w towarzystwie innych członków drużyny narodowej oraz dyrektora kadry Adriana Mierzejewskiego, gościł u Moniki Olejnik w ramach specjalnej akcji społecznej.

Biało-Czerwoni oficjalnie wsparli inicjatywę potępiającą internetowy hejt i fizyczną agresję, zachęcając jednocześnie do promowania wzajemnego szacunku w codziennych relacjach społecznych.

Oczekiwany debiut osiemnastoletniego piłkarza w seniorskiej kadrze wreszcie stał się faktem i przyniósł wymierne korzyści zespołowi. Utalentowany gracz na co dzień występujący w barwach portugalskiego FC Porto zameldował się na murawie w drugiej części rywalizacji z Albanią, gdy Polacy musieli odrabiać jednobramkową stratę. Zastąpienie Filipa Rózgi okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ nowy skrzydłowy wyraźnie napędził ataki naszej drużyny lewą stroną boiska. Ostatecznie po trafieniach zanotowanych przez Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Zielińskiego szala zwycięstwa przechyliła się na polską stronę, co zagwarantowało awans do finałowego etapu baraży, w którym 31 marca w Sztokholmie zmierzymy się ze Szwecją. Niewielu kibiców zdaje sobie sprawę z faktu, że zaraz po przyjeździe do kraju, a jeszcze przed kluczowym starciem eliminacyjnym, młodzieżowiec znalazł czas na spotkanie z czołową dziennikarką TVN24. W wizycie u Moniki Olejnik byłemu reprezentantowi Jagiellonii Białystok towarzyszyli Bartosz Bereszyński, Bartosz Slisz, Jakub Kamiński, Filip Rózga, Karol Świderski oraz pełniący obowiązki dyrektora kadry Adrian Mierzejewski. Sportowcy wspólnie zaapelowali o kategoryczne odrzucenie wszelkich form przemocy.

34

Manifest Moniki Olejnik. Reprezentanci i znane gwiazdy wspólnie apelują o walkę z nienawiścią

Polscy zawodnicy poparli kampanię znanej dziennikarki potępiającą agresję. Wcześniej do tej samej akcji przyłączyły się również tuzy show-biznesu, takie jak Borys Szyc, Michał Żebrowski oraz Małgorzata Kożuchowska. Ten ważny społecznie problem jest traktowany przez Monikę Olejnik absolutnie priorytetowo.

"Każdy gest przeciwko przemocy na cały świecie ma sens! Pokażcie nam, jak trenujecie, a nie jak hejtujecie. W naszej codzienności - kultura, sport i szacunek mają większą siłę od agresji. Razem jesteśmy silniejsi. A nasz głos jest coraz bardziej donośmy"

Powyższe słowa publicznie przekazała jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek stacji TVN24, podkreślając tym samym wagę wspólnego działania.

"Od lat powtarzam - doceniam wszystkich, którzy mają odwagę i nie są obojętni (...) Czekam na Wasze nagrania mojego "Manifestu Moniki". Bardzo proszę - protestujmy razem przeciwko agresji na całym świecie, przeciwko przemocy, przeciwko nienawiści"

Takie stanowisko zaprezentowała autorka inicjatywy. Warto zaznaczyć, że osiemnastoletni pomocnik oraz pozostali kadrowicze nie są pierwszymi sportowcami wspierającymi ten projekt. W zaszczytnym gronie osób otwarcie potępiających w sieci zjawisko hejtu i fizycznej agresji znalazł się już wcześniej m.in. hokeista Mariusz Czerkawski.