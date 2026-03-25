Oskar Pietuszewski błyszczy w FC Porto. Jak wygląda życie prywatne 18-letniego talentu?

Oskar Pietuszewski podbija FC Porto. Co wiemy o jego życiu poza boiskiem?

Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto i były zawodnik Jagiellonii Białystok, otrzymał powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski na zgrupowanie przed barażami o mundial.

Pietuszewski przyleciał na zgrupowanie 23 marca, dzień po zaliczeniu asysty w meczu ligowym, a w 9 spotkaniach ligi portugalskiej strzelił 3 gole i zanotował 3 asysty.

Życie prywatne piłkarza jest tajemnicze; nie wiadomo, czy ma dziewczynę, ale wiadomo, że traktuje poważnie naukę i w maju opuści jeden mecz Porto z powodu matury ustnej z języka polskiego.

Mama Oskara jest dla niego największym wsparciem i przeprowadziła się z nim do Portugalii po transferze do FC Porto.

18-letni zawodnik doczekał się szansy w dorosłej kadrze narodowej. Wcześniej błyszczał w zespołach młodzieżowych, ale jego obecna dyspozycja sprawiła, że powołanie od selekcjonera Jana Urbana stało się formalnością. Gracz FC Porto zameldował się na zgrupowaniu w poniedziałkowy wieczór, 23 marca. W podróży towarzyszyli mu koledzy z portugalskiego klubu: Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Zaledwie dzień wcześniej młody piłkarz popisał się efektowną asystą w starciu Sporting Braga - FC Porto. Jego dotychczasowy bilans w portugalskiej ekstraklasie to trzy bramki i trzy asysty w dziewięciu meczach. Sportowe sukcesy 18-latka budzą ogromne zainteresowanie, ale kibice chętnie dowiedzieliby się więcej o jego życiu poza boiskiem. Czy serce utalentowanego gracza jest zajęte? Jak godzi profesjonalny futbol ze szkołą, biorąc pod uwagę, że wciąż jest uczniem szkoły średniej?

Życie prywatne Oskara Pietuszewskiego. Matura i wsparcie mamy

Zawodnik portugalskiego giganta nie jest zbyt wylewny w kwestiach prywatnych. Nie ma oficjalnych informacji o tym, czy spotyka się z kimś na stałe, choć z pewnością nie brakuje mu fanek. Wydaje się jednak, że obecnie priorytety 18-latka leżą gdzie indziej. Skupia się na rozwoju piłkarskim oraz edukacji. Nauka odgrywa w jego życiu na tyle ważną rolę, że w maju opuści jedno ze spotkań ligowych z powodu obowiązków szkolnych.

"On jeden z meczów Porto bodajże rozgrywany 8 maja (prawdopodobnie chodzi o starcie z AVS zaplanowane na 9 maja - red.) pominie, bo będzie miał wtedy polski ustny na maturze, więc będzie musiał być w Polsce, bo on w tym roku zdaje maturę. To chyba było przyklepane jeszcze przed podpisaniem umowy. Też mamie bardzo zależy na tym, by Oskar te maturę miał"

- przekazał jeden z dziennikarzy. To właśnie mama odgrywa kluczową rolę w życiu młodego kadrowicza. Postanowiła towarzyszyć synowi i przeprowadziła się z nim do Portugalii, gdy ten zasilił szeregi FC Porto.

"Jest dla mnie największym wsparciem w każdej sytuacji. Nie planuję odlatywać, a ona - gdyby zobaczyła coś niepokojącego - na pewno pomoże pozostać na ziemi"

- wyznał Oskar Pietuszewski w wywiadzie dla portalu Łączy nas Piłka.