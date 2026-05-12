Tomaszewski ze łzami w oczach odpowiada Szczęsnemu i Lewandowskiemu. "Mam jedną prośbę"

W trakcie mistrzowskiej fety FC Barcelony Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny humorystycznie naśladowali Jana Tomaszewskiego.

Gest ten podyktowany był czystą sympatią, co mocno poruszyło legendarnego bramkarza podczas transmisji na żywo "Super Expressu".

- Nie kończcie kariery reprezentacyjnej - apelował wzruszony Tomaszewski.

Lewandowski i Szczęsny sparodiowali Tomaszewskiego, ten zapłakany ma prośbę

Obchody zdobycia tytułu przez FC Barcelonę z pewnością zapadną w pamięć polskim internautom. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny przejęli relację na żywo prowadzoną przez Kanał Sportowy, by w doskonałych humorach dzielić się radością z widzami. W przypływie dobrego nastroju roześmiani zawodnicy postanowili odegrać scenkę, w której naśladowali Jana Tomaszewskiego, znanego z regularnego oceniania ich gry na łamach "Super Expressu". Całość wypadła niezwykle zabawnie, a gracze błyskawicznie dodali, że ich występ to wyraz ogromnego szacunku i sympatii dla starszego kolegi po fachu.

Robert Lewandowski zaskoczył wyznaniem o córce Jana Tomaszewskiego. Rozbawił Wojciecha Szczęsnego

„Pozdrawiamy najwybitniejszego polskiego bramkarza wszech czasów. Kochamy pana, panie Janku. I proszę się na nas nie gniewać, że parodiujemy. Parodiuje się tych, których się szanuje" - zapewnił Szczęsny, a następnego dnia do całej sytuacji odniósł się wzruszony Tomaszewski.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

„To jest wspaniałe, że ci chłopcy pamiętają mnie, co ja robiłem przed pięćdziesięciu laty. A ja mogę na zakończenie powiedzieć jedną rzecz: Mam do was prośbę, do Wojtka i do Roberta. Nie kończcie kariery reprezentacyjnej! Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem w tej chwili tworzy się nowa reprezentacja..." - zwrócił się do sprawców zamieszania.

W trakcie rozmowy Przemek Ofiara, pełniący rolę gospodarza programu, przypomniał, że Wojciech Szczęsny oficjalnie pożegnał się z drużyną narodową w 2024 roku.

„Spokojnie, spokojnie, zobaczymy. Wojtek zakończył też grę w piłkę, a gra w Barcelonie. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że dla mnie Wojtek jest tym zawodnikiem z tyłu - wspólnie z Grabarą i Skorupskim - który umie ustawić drużynę z tyłu. Robert potrafi z przodu. I do finałów mistrzostw Europy mam nadzieję, że będą w rygorze reprezentacyjnym" - kontynuował Tomaszewski.

Na koniec ekspert wyliczył osiągnięcia innych polskich graczy w zagranicznych ligach. Jego zdaniem, obecność Lewandowskiego i Szczęsnego w kadrze prowadzonej przez Jana Urbana dałaby drużynie szansę na wejście do czołowej czwórki w Europie. Zapis całej rozmowy z Janem Tomaszewskim, zrealizowanej po fecie w stolicy Katalonii, można obejrzeć w dołączonym materiale wideo.