Julia Szczecinina kończy karierę. Nagła decyzja po igrzyskach w Mediolanie

Jazdę na łyżwach rozpoczęła we wczesnym dzieciństwie, a dokładnie w 2001 roku.

Julia Szczecinina definitywnie zdejmuje łyżwy po 25 latach i zrealizowaniu głównego celu o wyjeździe na igrzyska olimpijskie.

„Przechodzę na emeryturę na własnych warunkach i w pełnej zgodzie z karierą” - przyznała urodzona w Rosji łyżwiarka, która reprezentowała także Szwajcarię i Węgry.

Decyzja Julii Szczecininy po igrzyskach w Mediolanie. Definitywny koniec startów

Urodzona trzydzieści lat temu sportsmenka rywalizowała podczas zimowych zmagań olimpijskich we Włoszech, a wcześniej startowała w mistrzostwach Europy i świata. Wygrywała zmagania w ramach prestiżowego cyklu Challenger Series. W latach 2017-2018 wywalczyła mistrzostwo kraju w Szwajcarii. Następnie trzykrotnie zdobywała mistrzostwo Węgier, by w kolejnych trzech sezonach powtórzyć ten wyczyn już w Polsce. Zrealizowanie najwyższego sportowego celu umożliwiła jej jazda wspólnie z Michałem Woźniakiem, ale ten duet stał się właśnie przeszłością.

Tragiczna śmierć słynnego bramkarza. Wjechał samochodem pod pociąg

„2001-2026. Tyle miłości. Tyle wdzięczności. I brak słów, które oddałyby moje uczucia na temat mojej przygody w łyżwiarstwie figurowym. Obiecuję dążyć do swoich nowych celów z takim samym zaangażowaniem, pasją i ogniem w oczach. Nie martwcie się - będę się do was odzywać. P.s: przejście na emeryturę na własnych warunkach i w pełnej zgodzie z karierą, to największy przywilej ze wszystkich” - poinformowała Szczecinina w mediach społecznościowych.

Identyczny komunikat wybrzmiał podczas oficjalnego zgrupowania reprezentantów Polski w stolicy. Jej wspólne starty na tafli u boku Michała Woźniaka zaczęły się w 2023 roku. Dzięki nim nasza ojczyzna znowu miała swoich przedstawicieli w zmaganiach najlepszych par sportowych na Starym Kontynencie oraz w MŚ. Wcześniej biało-czerwoni zaprezentowali się na zimowych igrzyskach w kanadyjskim Vancouver 16 lat temu. Ostatni sezon przyniósł polskiemu duetowi ósmą lokatę w Europie, jedenastą pozycję na świecie i ostatecznie trzynaste miejsce w zmaganiach olimpijskich.

Była już zawodniczka planuje teraz skupić się na rozwoju akademickim, choć bierze również pod uwagę działalność w roli szkoleniowca. Jej dotychczasowy partner nie planuje rozstawać się z profesjonalnym sportem i zamierza rozejrzeć się za kimś nowym do pary.