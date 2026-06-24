Iga Świątek wraca na kort po przerwie. Kiedy zagra o ćwierćfinał w Bad Homburg?

- Iga Świątek w środę, 24 czerwca, zagra swój premierowy mecz od czasu zmagań w paryskim Roland Garros.
- Rywalką Polki w imprezie WTA Bad Homburg będzie reprezentująca Stany Zjednoczone Emma Navarro.
- Dowiedz się, na którą godzinę zaplanowano start tego pojedynku 2. rundy oraz na jakim kanale oglądać go na żywo.
WTA Bad Homburg: O której godzinie mecz Iga Świątek - Emma Navarro?
Ponad 20-dniowy odpoczynek dobiegł końca. Iga Świątek powraca na kort po niezbyt udanym French Open, kontynuując schemat sprzed roku, czyli startując w turnieju przygotowawczym bezpośrednio przed londyńskim Wimbledonem. W poprzednim sezonie takie rozwiązanie zaowocowało finałem w Bad Homburg i pamiętnym sukcesem na brytyjskich kortach, ale pozostaje pytanie, czy zdoła powtórzyć ten wyczyn. Już pierwsze starcie w zawodach rangi WTA 500 u naszych zachodnich sąsiadów stanowi nie lada wyzwanie. Po drugiej stronie siatki zamelduje się Amerykanka Emma Navarro, która o wiele wcześniej rozpoczęła rywalizację na trawie. Obecnie sklasyfikowana na 24. miejscu w światowym zestawieniu zawodniczka grała w 's-Hertogenbosch w Holandii, a nieco później dotarła do samego finału w Nottingham. Na kortach w Bad Homburg ma za sobą pomyślnie zakończony pojedynek z miejscową tenisistką Evą Lys w 1. rundzie.
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Dla turniejowej "jedynki" będzie to zatem poważny test jej aktualnej dyspozycji, zwłaszcza gdy spojrzymy na ich ubiegłe spotkanie. W październiku podczas zawodów w Pekinie, gdzie stawką także był awans do ćwierćfinału, Amerykanka niespodziewanie wyeliminowała z gry naszą reprezentantkę, wygrywając decydującą partię do zera! Prawie rok od tamtego momentu, Świątek ma szansę odpłacić się za tę dotkliwą porażkę tuż przed wielkoszlemowym startem w Wimbledonie.
Pojedynek 2. rundy turnieju WTA Bad Homburg pomiędzy Igą Świątek a Emmą Navarro został zaplanowany na środę, 24 czerwca. Zawodniczki pojawią się na korcie centralnym jako trzecie w kolejności, a pierwsza piłka powinna zostać rozegrania o godzinie 15:30. Zanim to nastąpi, odbędą się mecze z udziałem J. Aleksandrowej i M. Andriejewej oraz Q. Zheng i C. Tauson. Zmagania w WTA Bad Homburg transmitowane będą na kanale Canal+ Sport 2, a także w internecie na platformie Canal+ Online.