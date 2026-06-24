Iga Świątek wraca na kort po przerwie. Kiedy zagra o ćwierćfinał w Bad Homburg?

Iga Świątek w środę, 24 czerwca, zagra swój premierowy mecz od czasu zmagań w paryskim Roland Garros.

Rywalką Polki w imprezie WTA Bad Homburg będzie reprezentująca Stany Zjednoczone Emma Navarro.

Dowiedz się, na którą godzinę zaplanowano start tego pojedynku 2. rundy oraz na jakim kanale oglądać go na żywo.

WTA Bad Homburg: O której godzinie mecz Iga Świątek - Emma Navarro?

Ponad 20-dniowy odpoczynek dobiegł końca. Iga Świątek powraca na kort po niezbyt udanym French Open, kontynuując schemat sprzed roku, czyli startując w turnieju przygotowawczym bezpośrednio przed londyńskim Wimbledonem. W poprzednim sezonie takie rozwiązanie zaowocowało finałem w Bad Homburg i pamiętnym sukcesem na brytyjskich kortach, ale pozostaje pytanie, czy zdoła powtórzyć ten wyczyn. Już pierwsze starcie w zawodach rangi WTA 500 u naszych zachodnich sąsiadów stanowi nie lada wyzwanie. Po drugiej stronie siatki zamelduje się Amerykanka Emma Navarro, która o wiele wcześniej rozpoczęła rywalizację na trawie. Obecnie sklasyfikowana na 24. miejscu w światowym zestawieniu zawodniczka grała w 's-Hertogenbosch w Holandii, a nieco później dotarła do samego finału w Nottingham. Na kortach w Bad Homburg ma za sobą pomyślnie zakończony pojedynek z miejscową tenisistką Evą Lys w 1. rundzie.

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Dla turniejowej "jedynki" będzie to zatem poważny test jej aktualnej dyspozycji, zwłaszcza gdy spojrzymy na ich ubiegłe spotkanie. W październiku podczas zawodów w Pekinie, gdzie stawką także był awans do ćwierćfinału, Amerykanka niespodziewanie wyeliminowała z gry naszą reprezentantkę, wygrywając decydującą partię do zera! Prawie rok od tamtego momentu, Świątek ma szansę odpłacić się za tę dotkliwą porażkę tuż przed wielkoszlemowym startem w Wimbledonie.

Pojedynek 2. rundy turnieju WTA Bad Homburg pomiędzy Igą Świątek a Emmą Navarro został zaplanowany na środę, 24 czerwca. Zawodniczki pojawią się na korcie centralnym jako trzecie w kolejności, a pierwsza piłka powinna zostać rozegrania o godzinie 15:30. Zanim to nastąpi, odbędą się mecze z udziałem J. Aleksandrowej i M. Andriejewej oraz Q. Zheng i C. Tauson. Zmagania w WTA Bad Homburg transmitowane będą na kanale Canal+ Sport 2, a także w internecie na platformie Canal+ Online.

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