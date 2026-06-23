Insulin On Board Cup 2026. Już wkrótce VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla Diabetyków

W ostatni weekend czerwca, w dniach 27-28 czerwca 2026 roku, Białołęcki Ośrodek Sportu w Warszawie (ul. Strumykowa 21) stanie się areną wyjątkowego wydarzenia – VIII edycji Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej „Insulin On Board Cup 2026”. Organizowany przez Fundację dla Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą turniej od ośmiu lat konsekwentnie łamie stereotypy, pokazując, że cukrzyca typu 1 nie musi być przeszkodą w prowadzeniu pełnego i aktywnego życia.

VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla Diabetyków „Insulin On Board Cup 2026”

to platforma, gdzie sportowcy zmagający się z tą chorobą mogą nie tylko rywalizować na wysokim poziomie, ale także wspierać się wzajemnie i budować silną społeczność. Jak podkreśla Marta Ośmiańska, wiceprezeska Fundacji, IOB Cup to znacznie więcej niż tylko piłka nożna.

"Organizując od ośmiu lat turniej, pokazujemy, że z cukrzycą typu 1 można żyć aktywnie i zdrowo. IOB Cup to nie tylko sport – to integracja środowiska i wzmacnianie poczucia sprawczości" – powiedziała.

"W tym roku w turnieju weźmie udział około 250 zawodników. Do rywalizacji staną drużyny w czterech kategoriach wiekowych" - dodał Paweł Staniszewski, również z Fundacji dla Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą.

Wyjątkowe atrakcje, zwłaszcza dla dzieci

Poza głównymi rozgrywkami, organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, które z pewnością urozmaicą sportowe emocje. Jedną z nich będzie mini-turniej towarzyski seniorów, w którym zmierzą się dwie drużyny z Włoch, jedna ze Słowacji oraz jedna polska ekipa, pokazując, że pasja do futbolu nie zna granic wieku. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości w międzynarodowym gronie. Nowością, która wzbudza szczególne zainteresowanie, będą mecze influencerów z dziećmi, a także rozgrywki dedykowane rodzicom dzieci z cukrzycą typu 1.

"Rodzice to prawdziwi bohaterowie. Czuwają nad dziećmi przez całą dobę, także po intensywnym dniu gry, kiedy poziom cukru może spadać w nocy. Okazuje się, że wielu z nich też z chęcią wchodzi na murawę" – przekazał Staniszewski.

Moc edukacji i wsparcie tajemniczej gwiazdy sportu

Mimo dynamicznego rozwoju technologii medycznych, cukrzyca typu 1 wciąż pozostaje chorobą nieuleczalną, wymagającą ciągłego monitorowania i zarządzania. Nowoczesne pompy insulinowe, systemy ciągłego monitorowania glikemii oraz inne innowacyjne rozwiązania znacząco ułatwiają codzienne funkcjonowanie, jednak nie zastąpią kluczowej roli samodyscypliny, świadomości i wiedzy na temat własnego organizmu.

Dlatego też turniej IOB Cup wykracza poza ramy czysto sportowej rywalizacji, oferując bogaty program edukacyjny i profilaktyczny. Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia, uczestnicy i goście będą mieli możliwość skorzystania z przesiewowych badań stóp, ukierunkowanych na wczesne wykrywanie cukrzycowej neuropatii obwodowej, co jest niezwykle ważne w profilaktyce powikłań. Dostępne będą również analizy składu ciała oraz możliwość wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ułatwiającej dostęp do opieki medycznej za granicą. Ważnym elementem edukacyjnym będzie debiut innowacyjnej gry "Gluko Hero", która w przystępny i angażujący sposób ma uczyć dzieci i młodzież zarządzania cukrzycą. Organizatorzy zadbali także o szereg innych atrakcji, takich jak konkursy, strefy edukacyjne z udziałem ekspertów oraz tradycyjna licytacja koszulki sportowej.

W ubiegłym roku ogromnym zainteresowaniem cieszyła się koszulka reprezentanta Polski, Piotra Zielińskiego, a w tym roku organizatorzy trzymają w tajemnicy, która gwiazda futbolu wsparła akcję, co z pewnością podgrzeje emocje.

Autor: Fundacja dla Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą/ Materiały prasowe

Najważniejsze informacje - data, miejsce, organizator

Tytuł wydarzenia: VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla Diabetyków „Insulin On Board Cup 2026”

Data i miejsce: 27–28 czerwca 2026, Białołęcki Ośrodek Sportu w Warszawie, ul. Strumykowa 21, start w sobotę, godz. 12:00 w sobotę, a zakończenie w niedzielę, godz. 16:00 w niedzielę

Organizator: Fundacja dla Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą, ul. Raszyńska 54, 02-031 Warszawa, www.fundacja-cukrzyca.pl