Iga Świątek z Francisco Roigiem. Słowa jej wielkiej rywalki zaskoczyły kibiców!

Poważne roszady w obozie Igi Świątek to pokłosie słabego wejścia w obecny sezon. Czarę goryczy przelała wpadka na kortach Miami Open, gdzie była liderka światowego rankingu pożegnała się już po pierwszym spotkaniu, notując pierwszy tak słaby wynik od 2021 roku. W konsekwencji pod koniec marca Raszynianka zakończyła kooperację z Wimem Fissettem. Wakat nie trwał jednak długo, gdyż na początku kwietnia ogłoszono podpisanie kontraktu z Francisco Roigiem, długoletnim współpracownikiem słynnego Rafaela Nadala. Ten zaskakujący krok wywołał lawinę komentarzy w sportowym świecie, a głos w sprawie zabrały nawet największe oponentki naszej reprezentantki, w tym Danielle Collins.

Danielle Collins komentuje zmiany w sztabie Igi Świątek

Stosunki między polską tenisistką a 32-letnią Amerykanką od dawna należą do tych szorstkich, co często skutkowało publicznymi spięciami. Tym razem jednak Danielle Collins postanowiła docenić sześciokrotną mistrzynię wielkoszlemową. Była siódma rakieta globu wyobraziła sobie perspektywę pozostałych rywalek, które muszą oglądać krążące w sieci nagrania z treningów Polki w Akademii Nadala na Majorce.

"To może być przerażające dla każdej rywalki, gdy sobie pomyśli, jak Iga będzie się prezentowała z nowym szkoleniowcem" - oceniła amerykańska tenisistka w studiu Tennis Channel.

Warto przypomnieć, że pochodząca z USA zawodniczka niedawno zdecydowała się na zawieszenie profesjonalnej kariery na korcie. Obecnie 32-latka spełnia się zawodowo jako ekspertka telewizyjna, chętnie analizując bieżące wydarzenia w tenisowym tourze.

- Kiedy osiągnęło się taki sukces, jaki osiągnęła Iga Świątek, do tego w tak młodym wieku, wszystkie te tytuły wielkoszlemowe, wszystkie te imponujące rekordy... Jedyną osobą, z którą możesz teraz pracować, jest ktoś, kto był na najwyższym, najwyższym poziomie, bo ty sama już tam byłaś - dodała Collins.

Fakt, że tak pochlebne opinie padają z ust zawodniczki zazwyczaj sceptycznie nastawionej do Polki, dobitnie świadczy o skali poruszenia wokół zmian w jej sztabie. Efekty wspólnej pracy z hiszpańskim szkoleniowcem poznamy już niebawem, ponieważ najbliższy start naszej reprezentantki zaplanowano podczas prestiżowego turnieju WTA 500 na mączce w Stuttgarcie, rozgrywanego w dniach od 13 do 19 kwietnia.