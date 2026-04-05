Legendarny trener Mircea Lucescu zapadł w śpiączkę. Wcześniej przeszedł zawał serca

Mircea Lucescu w szpitalu po zawale serca. Trener walczy o życie

W piątkowy poranek, 3 kwietnia, świat obiegły dramatyczne informacje o zawale serca Mircei Lucescu.

Początkowo medycy zapewniali o stabilnej sytuacji zdrowotnej trenera, jednak najświeższe raporty wskazują na jej gwałtowne załamanie.

Jak donoszą rumuńscy dziennikarze, utytułowany szkoleniowiec trafił na OIOM i pozostaje w stanie śpiączki.

Zdrowie byłego selekcjonera reprezentacji Rumunii uległo na tyle drastycznemu załamaniu, że wymusiło to pilne przeniesienie 80-latka na oddział intensywnej medycyny, gdzie podłączono go do specjalistycznej aparatury. Ceniony w świecie futbolu szkoleniowiec od paru dni zajmuje łóżko w szpitalu uniwersyteckim zlokalizowanym w Bukareszcie. Mężczyzna został tam przetransportowany bezpośrednio po tym, jak nagle osunął się na ziemię w trakcie zgrupowania kadry narodowej, która chwilę wcześniej pożegnała się z marzeniami o mundialu na etapie półfinałów barażowych. W czwartek krajowy związek piłki nożnej ogłosił oficjalne rozstanie z Lucescu, natomiast w piątek trener przeszedł zawał mięśnia sercowego, choć początkowe rokowania medyków wydawały się optymistyczne.

Historyczny triumf Barcelony z udziałem Ewy Pajor. Hiszpański gigant zmiażdżył Real

Niestety, w sobotę nastąpiło nieoczekiwane i drastyczne pogorszenie stanu zdrowia legendarnego trenera. Rumuńska prasa, opierając się na bezpośrednich relacjach personelu medycznego placówki, przekazała opinii publicznej, że Lucescu musi przebywać na oddziale intensywnej terapii. Obecnie doświadczony szkoleniowiec znajduje się w stanie śpiączki, a jego podstawowe funkcje życiowe są w pełni podtrzymywane przez maszyny szpitalne.

Ikona rumuńskiego futbolu. Jego kadra zagra z Polską

W środowisku Mircea Lucescu ma status absolutnej ikony rumuńskiej piłki nożnej i wybitnego szkoleniowca. Podczas mistrzostw globu w 1970 roku z dumą nosił opaskę kapitańską swojej drużyny narodowej, by dokładnie czternaście lat później poprowadzić ją z ławki trenerskiej w historycznym debiucie na mistrzostwach Starego Kontynentu. W trakcie wieloletniej i niezwykle bogatej kariery odpowiadał za wyniki wielu uznanych zespołów z Włoch (Brescia, Pisa, Inter), Turcji (Galatasaray, Besiktas oraz tamtejsza reprezentacja), Ukrainy (Dynamo Kijów oraz Szachtar Donieck, z którym sięgnął po Puchar UEFA), a także rosyjskiego Zenita Petersburg.

Decyzję o ponownym objęciu sterów rodzimej reprezentacji podjął w 2024 roku, stawiając sobie za główny cel wywalczenie przepustki na mistrzostwa świata organizowane wspólnie przez USA, Kanadę i Meksyk. Niestety, przegrana batalia z Turcją (0:1) w spotkaniu barażowym brutalnie przekreśliła te wielkie plany, a wtorkowy mecz kontrolny ze Słowacją zakończył się kolejną bolesną porażką, tym razem w stosunku 0:2. W nadchodzącej edycji Ligi Narodów rumuńska kadra, pozbawiona już swojej legendy w sztabie szkoleniowym, zmierzy się z reprezentacją Polski, Szwecją oraz Bośnią i Hercegowiną w ramach rywalizacji w drugiej dywizji tych rozgrywek.