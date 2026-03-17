Tajemnica Igi Świątek i Darii Abramowicz. Komentator mówi o ważnym mężczyźnie

Iga Świątek odpadła z turnieju w Indian Wells, Daria Abramowicz została zrugana

Pożegnanie Igi Świątek z turniejem WTA 1000 w Indian Wells nastąpiło w ćwierćfinale, gdzie lepsza okazała się Elina Switolina. Obecnie polska teninistka przygotowuje się do zmagań w Miami Open. Jeśli Magda Linette upora się z Warwarą Graczową, kibiców czeka polskie starcie już w drugiej rundzie turnieju, z racji wolnego losu Świątek na starcie zawodów. Atmosfera wokół polskiej tenisistki zagęściła się jednak nie tylko przez przegraną z ukraińską zawodniczką, ale również przez zachowanie Darii Abramowicz. Psycholożka sportowa aktywnie dopingowała i instruowała Polkę podczas meczu, zachowując się momentami niczym trener. Wywołać to miało irytację u Igi Świątek, a po meczu Abramowicz spotkała się z mocną krytyką ze strony ekspertów. Hubert Błaszczyk i Tomasz Wolfke nie szczędzili jej gorzkich słów. W kontekście Darii Abramowicz głos zabrał także Lech Sidor. Były tenisista poruszył jednak inną, intrygującą kwestię – przypomniał postać Tomasza Wiktorowskiego, pod wodzą którego Świątek święciła ogromne triumfy, zastanawiając się, co było rzeczywistym powodem zakończenia ich współpracy.

Dlaczego Iga Świątek rozstała się z Tomaszem Wiktorowskim? W tle Daria Abramowicz

Lech Sidor wydaje się sugerować, że to właśnie Daria Abramowicz mogła odegrać kluczową rolę w decyzji o zakończeniu współpracy z Tomaszem Wiktorowskim. Prawda prawdopodobnie pozostanie jednak pilnie strzeżoną tajemnicą samej Igi Świątek i jej psycholożki. W podcaście „Trzeci Serwis” komentator stwierdził, że były trener najpewniej nie wyjawi żadnych szczegółów, chyba że zdecyduje się na to dopiero po zakończeniu kariery.

"Wiktorowskiego można lubić lub nie lubić, tak samo jak jego metody pracy. Ale chłopak ma charakter i tzw. jaja. Było widać na pół roku przed tym, zanim się pożegnali, że on siedzi i ma dość. Już potem zmieniali miejsca, Daria dwa piętra wyżej, a to z boku, a to kilka metrów dalej"

– powiedział Sidor. Tomasz Wiktorowski pełnił funkcję trenera Igi Świątek przez blisko trzy lata, a ich wspólna droga zakończyła się w marcu 2024 roku. W okresie tej współpracy tenisistka z Raszyna triumfowała w US Open oraz trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa.

