Gamou Fall bryluje w programie Polsatu. Wzrok widzów przyciąga jednak jego znana partnerka

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz podbijają "Taniec z Gwiazdami"

Aktor i uczestnik gal freak fightowych Gamou Fall nieprzerwanie rywalizuje w wiosennym sezonie "Tańca z Gwiazdami", a towarzyszy mu niezawodna Hanna Żudziewicz.

Doświadczona tancerka to prawdziwa ikona telewizyjnego formatu, która dwukrotnie sięgnęła po Kryształową Kulę, a publiczność docenia zarówno jej warsztat choreograficzny, jak i wyjątkową urodę.

W trwającej edycji w grze o zwycięstwo pozostaje jeszcze kilka duetów, w tym mąż Hanny Żudziewicz - Jacek Jeschke, który w swojej karierze triumfował w programie trzykrotnie, i Magdalena Boczarska.

W obecnym sezonie tanecznego show wzięła udział trójka zawodników znanych ze świata freak fightów. Najwięcej emocji budziła Natsu, którą wielu widzów typowało nawet na triumfatorkę całego formatu. Influencerka pożegnała się jednak z rywalizacją najszybciej z całego tego grona. W stawce pozostali natomiast Sebastian Fabijański, mający na koncie trzy porażki w federacji Fame MMA, oraz Gamou Fall. Ten drugi stoczył w klatce tylko jedno, ale za to wygrane starcie – pokonał wówczas Macieja Szewczyka przez efektowne duszenie zza pleców. Obecnie mężczyzna odnosi spore sukcesy na telewizyjnym parkiecie, zgarniając wysokie oceny od jury i awansując do kolejnych etapów. Olbrzymia w tym zasługa jego partnerki. Hanna Żudziewicz uchodzi za absolutną legendę "Tańca z Gwiazdami". Tancerka nie tylko perfekcyjnie uczy choreografii, ale również imponuje zjawiskową figurą, a fani programu nieustannie zachwycają się jej nienaganną formą fizyczną.

Szósty odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Zaskakujące rozstrzygnięcie po internetowych zmaganiach

65

Hanna Żudziewicz z dwiema Kryształowymi Kulami. Jacek Jeschke triumfował w programie trzy razy

Wieloletnia gwiazda polsatowskiego show pojawiała się na parkiecie już w jedenastu edycjach "TzG". Jej dotychczasowy dorobek to dwie Kryształowe Kule, po które sięgnęła w parach z Robertem Wabichem oraz Piotrem Mrozem. Na długiej liście jej tanecznych partnerów z programu zapisali się również: Mateusz Banasiuk, Filip Bobek, Marcin Najman, Adam Małczyk, Sylwester Wilk, Robert Koszucki, Filip Chajzer oraz Izu Ugonoh. W życiu prywatnym uznana tancerka jest związana z Jackiem Jeschke, który z kolei może pochwalić się trzema zwycięstwami w "Tańcu z Gwiazdami". W trwającej odsłonie programu oboje małżonków wciąż zachowali szanse na ostateczny triumf. O wygraną rywalizują obecnie następujące pary:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke