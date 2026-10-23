Eugenie Bouchard w oszałamiającej kreacji w operze. Fani są zachwyceni urodą tenisistki

Najpiękniejsza tenisistka wszech czasów w operze. Elegancja i zmysłowość Eugenie Bouchard

Choć Eugenie Bouchard nie gra już w tenisa, wciąż potrafi wzbudzać ogromne emocje wśród sympatyków sportu. Ostatni raz Kanadyjka zaprezentowała się na korcie w 2025 roku podczas rywalizacji w Montrealu w randze WTA 1000. Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań sportsmenka poinformowała, że będzie to jej ostateczne pożegnanie z zawodowym sportem. Karierę zakończyła w drugiej rundzie po przegranej ze Szwajcarką Belindą Bencic w trzech setach (2:6, 6:3, 4:6). Największym triumfem Kanadyjki pozostaje finał Wimbledonu z 2014 roku, a jej najwyższe miejsce w rankingu WTA to piąta lokata. Kibice cenili nie tylko jej umiejętności, ale i zachwycającą urodę. Wiele osób uważa ją za najpiękniejszą tenisistkę w dziejach. Najnowsze fotografie z opery tylko potwierdzają ten pogląd. Bouchard zaprezentowała się w kreacji idealnie dobranej do okazji. Suknia, odsłaniająca nieco ciała, łączyła w sobie niezwykłą klasę ze zmysłowością.

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Eugene Bouchard rozpala zmysły na zdjęciach

W mediach społecznościowych Kanadyjka chętnie dzieli się swoim prywatnym życiem. Niedawno duże poruszenie wywołały ujęcia w bardzo krótkiej sukience z materiału przypominającego wężową skórę. Kiedy indziej zawodniczka pozowała przed obiektywem bez biustonosza. Kadry z opery prezentują ją w zupełnie innej, choć równie fascynującej odsłonie. Była gwiazda kortów wygląda olśniewająco, co błyskawicznie dostrzegli internauci.

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Piękna, cudowna, glamour, po prostu oszałamiająca

- pisali z zachwytem fani pod opublikowanymi materiałami ze wspomnianego wydarzenia kulturalnego.

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