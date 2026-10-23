Cristiano Ronaldo znów zagra w reprezentacji Portugalii?! Nowe doniesienia

Sensacyjny powrót Cristiano Ronaldo do kadry Portugalii?

Według czwartkowych doniesień portugalskich mediów, słynny gwiazdor ma wkrótce ponownie założyć koszulkę drużyny narodowej. Wcześniej został ukarany za swój samowolny wyjazd ze zgrupowania przed starciem Ligi Narodów w Kopenhadze przeciwko Danii, które zaplanowano na 1 października. Obecnie działacze Portugalskiej Federacji Piłkarskiej mają już intensywnie negocjować z doświadczonym piłkarzem warunki jego wielkiego powrotu. Jak informuje telewizja SIC, Cristiano Ronaldo mógłby wystąpić na murawie 14 listopada w Bradze, gdzie reprezentacja Portugalii po raz kolejny zmierzy się z duńską ekipą. Istnieje również ogromne prawdopodobieństwo, że zawodnik wybiegnie na boisko trzy dni później w Cardiff, podczas zamykającego zmagania w grupie D pierwszej dywizji meczu z Walią. Warto wyraźnie zaznaczyć, że drużyna prowadzona przez selekcjonera Jorge'a Jesusa przypieczętowała swój ostateczny awans jeszcze w październiku.

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Kulisy rozmów z Cristiano Ronaldo. Ważą się losy opaski kapitańskiej

Miejscowa prasa donosi, że portugalska kadra, mogąca pochwalić się kompletem oczek, jest chętna do włączenia do gry swojego asa. Zawodnik ten spędził na boiskach tegorocznej edycji Ligi Narodów zaledwie 66 minut - podczas pierwszego, zwycięskiego 1:0 starcia z reprezentacją Walii w Lizbonie. Rozgłośnia Radio Renascenca zwraca jednak uwagę na dość istotną przeszkodę w tych planach, a dotyczy ona bezpośrednio opaski kapitańskiej. Dziennikarze sugerują, że legendarny atakujący może zostać pozbawiony tego zaszczytnego atrybutu w ramach symbolicznej kary za ucieczkę z obozu przed kopenhaskim meczem z reprezentacją Danii. Ostateczny werdykt w tej drażliwej sprawie ma zapaść za zamkniętymi drzwiami podczas spotkania, w którym wezmą udział prezes krajowej federacji, sam selekcjoner oraz wybrani członkowie sztabu trenerskiego.

Obserwatorzy lokalnego rynku piłkarskiego spekulują, że ewentualny nadchodzący występ snajpera w barwach narodowych stanowić będzie de facto początek jego definitywnego pożegnania z drużyną. Jak podkreślają media, na takim rozwiązaniu zależy w równej mierze samemu zawodnikowi, jak i najwyższym władzom związku. Z informacji przekazanych przez telewizję TVI wynika, że niezwykle łagodne traktowanie gracza widać chociażby w wymiarze sankcji nałożonych przez Komisję Dyscyplinarną FPF. Poniedziałkowa kara finansowa za opuszczenie bazy treningowej wyniosła zaledwie 255 euro, co powszechnie uznano za wręcz symboliczną i śmieszną kwotę. Oprócz tego gwiazdor otrzymał 30-dniowe zawieszenie w prawach reprezentanta, którego bieg formalnie rozpoczął się już 1 października.

Kryzys wybuchł po rozegranym 27 września spotkaniu w Oslo, w którym Portugalczycy pokonali Norwegię wynikiem 2:1. Sfrustrowany brakiem minut na murawie piłkarz po prostu spakował swoje rzeczy i wyjechał z obozu narodowej drużyny. Niedługo po tym zdarzeniu opublikował oficjalny komunikat, w którym argumentował swoje szokujące zachowanie rzekomym brakiem lojalności ze strony trenera Jorge'a Jesusa.

W trakcie swojej dotychczasowej kariery reprezentacyjnej Cristiano Ronaldo wybiegał na murawę 234 razy i zanotował aż 146 trafień. Taki imponujący dorobek daje mu status absolutnego rekordzisty nie tylko w ojczyźnie, ale również w skali całego globu.

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