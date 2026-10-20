Jelena Rybakina pochwaliła się nową miłością! Nie rozstaje się ze słodkim pieskiem

Jelena Rybakina ma nowego członka rodziny

Nowym powodem do uśmiechu Jeleny Rybakiny jest uroczy szczeniaczek o imieniu Toby. Pies to maltipoo, czyli krzyżówka pudla i maltańczyka, która błyskawicznie zyskała sympatię nie tylko utytułowanej tenisistki, ale i rzeszy jej kibiców. Zawodniczka opublikowała najpierw zdjęcie, na którym zwierzak odpoczywa w specjalnym samochodowym transporterze, dodając do niego wymowny podpis: „Witaj w domu, Toby” oraz kilka serduszek. Niedługo potem na jej profilu pojawiło się więcej fotografii pokazujących więź z czworonogiem, które Kazaszka skomentowała słowami: „Najsłodszy mały dodatek do mojego życia”.

Toby, szczeniak Jeleny Rybakiny, lekiem na trudniejszy czas

Pojawienie się czworonoga zbiegło się w czasie ze słodko-gorzkim okresem w karierze zawodniczki. Choć po wielkim sukcesie w US Open osiągnęła szczyt zestawienia najlepszych tenisistek świata, to szybko odpadła w Pekinie i musiała zrezygnować ze startu w Wuhanie ze względu na kłopoty ze stopą. W czasie rehabilitacji i odpoczynku mały Toby wnosi do jej codzienności mnóstwo uśmiechu. Sportsmenka nie ukrywa, że przygarnięcie pupila nie było długo planowane, lecz wynikało z nagłej fascynacji, i już zapowiedziała, że w miarę możliwości będzie z nim podróżować na turnieje.

Sympatycy gwiazdy kortów zgodnie zauważają, że w obecności szczeniaka wydaje się ona promieniować radością, być może nawet bardziej niż po wygranych finałach. Warto dodać, że Rybakina nie jest odosobniona w swojej decyzji – ostatnio na posiadanie psa zdecydowały się również inne tenisistki, między innymi Aryna Sabalenka i Mirra Andriejewa.