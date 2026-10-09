Grupowe czaty w ogniu. Licytacja, której nikt nie lubi

Gdy zbliża się koniec roku szkolnego lub Dzień Edukacji Narodowej, telefony rodziców zaczynają wibrować od powiadomień. Na grupowych czatach rusza giełda pomysłów, która nierzadko wymyka się spod kontroli. Zaczyna się niewinnie – od propozycji bukietu kwiatów – ale szybko pojawiają się głosy o „czymś trwalszym”. W efekcie na listę potencjalnych podarunków trafiają ekspresy do kawy, markowa biżuteria czy vouchery do luksusowych ośrodków SPA. Taka sytuacja budzi ogromne napięcia, bo nie każdy domowy budżet jest gotowy na nagłe wydatki rzędu kilkudziesięciu czy stu złotych na jeden cel.

Presja finansowa to tylko jedna strona medalu. Druga to ogromna niezręczność, jaką odczuwa sam obdarowany. Nauczyciele często przyznają, że moment wręczania zbyt kosztownego prezentu jest dla nich stresujący. Zamiast radości pojawia się obawa o to, jak gest zostanie odebrany przez dyrekcję, innych uczniów czy resztę grona pedagogicznego. W dobie nowych regulacji prawnych taki podarunek może przynieść pedagogowi więcej problemów niż realnego pożytku, stawiając go w wyjątkowo niekomfortowym położeniu przed całą społecznością szkolną.

Co mówią przepisy? Prezent a łapówka

Warto pamiętać, że nauczyciel w polskim systemie prawnym korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i pełni funkcję publiczną. To kluczowa informacja, ponieważ przyjmowanie wartościowych korzyści majątkowych może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo. Zgodnie z art. 228 Kodeksu karnego, przyjęcie korzyści w związku z pełnioną funkcją grozi poważnymi konsekwencjami. Granica między miłym dowodem wdzięczności a podejrzeniem o łapownictwo bywa cienka, zwłaszcza gdy wartość prezentu wykracza poza ogólnie przyjęte normy obyczajowe.

Dodatkowe obostrzenia przyniosły Standardy Ochrony Małoletnich, znane powszechnie jako Lex Kamilek, które weszły w życie w 2024 roku. Wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości mają na celu uniknięcie jakichkolwiek zarzutów o nierówne traktowanie dzieci lub budowanie relacji zależności. Przepisy te wprost zabraniają nauczycielom przyjmowania pieniędzy oraz drogich, indywidualnych prezentów. Dzięki tym regulacjom pedagodzy zyskali jasną podstawę prawną, by odmówić przyjęcia nietypowego lub zbyt kosztownego podarunku, chroniąc tym samym swoją bezstronność i profesjonalizm.

Ile wypada wrzucić do koperty? Lista bezpiecznych podarunków

Mimo surowych przepisów, tradycja symbolicznego dziękowania za naukę nie została całkowicie zakazana. Prawo nie zabrania wręczania upominków, które mają charakter symboliczny i są wyrazem zbiorowej wdzięczności całej klasy. Kluczowa jest tutaj zasada proporcjonalności. Bezpiecznym i powszechnie akceptowalnym rozwiązaniem są zrzutki rzędu 10–30 złotych od ucznia. Taka kwota pozwala na zakup wspólnego, estetycznego upominku, który nie zrujnuje kieszeni rodziców i nie narazi nauczyciela na zarzuty natury etycznej lub prawnej.

Najbezpieczniejszym wyborem zawsze pozostaje jeden wspólny prezent od całej grupy zamiast wielu indywidualnych paczek. Do listy taktownych i legalnych pomysłów należą przede wszystkim kwiaty, dobra kawa, herbata czy eleganckie pudełko czekoladek. Dobrym pomysłem są również karty podarunkowe do księgarni na niewielkie kwoty – pozwalają one nauczycielowi na samodzielny wybór lektury, a jednocześnie zachowują charakter edukacyjny. Takie gesty są traktowane jako miły element kultury szkolnej, który nie rodzi podejrzeń o chęć uzyskania lepszych ocen czy specjalnych przywilejów dla dziecka.