Balkon i taras po sezonie. Jak przygotować je na chłodniejsze dni?

Czas posprzątać po lecie

Jesienią stopniowo przenosimy codzienne życie z powrotem do wnętrza domu. Chowamy poduszki i koce, zabezpieczamy meble, porządkujemy donice i sprawdzamy, które rośliny powinny trafić do domu. Przy okazji warto dokładnie oczyścić także podłogę, która przez całe lato była narażona na kurz, piasek, deszcz i zabrudzenia nanoszone z zewnątrz. Na płytkach, kamieniu czy innych powierzchniach tarasowych mogą pozostawać bardziej uporczywe ślady, dlatego właśnie koniec sezonu jest dobrym momentem, żeby zająć się nimi przed nadejściem chłodniejszych i bardziej deszczowych dni.

Nowy pad, więcej zastosowań

Możliwości Philips OneUp rozszerza teraz nowy pad przeznaczony do kamienia i płytek zewnętrznych. To najbardziej wytrzymały pad w gamie Philips OneUp, wykonany z połączenia mocnych włókien i mikrofibry. Został zaprojektowany z myślą o powierzchniach i zabrudzeniach wymagających intensywniejszego czyszczenia. Dzięki temu Philips OneUp sprząta nie tylko podłogi w mieszkaniu, ale też balkon i taras po sezonie.

Cała gama padów – od parkietu po taras

Philips OneUp sprawdza się na różnych powierzchniach w domowej przestrzeni dzięki wymiennym padom, które można dopasować do rodzaju podłoża. W gamie są trzy warianty: uniwersalny, do wszystkich twardych podłóg; wersja do delikatnych, nieabsorbujących wody powierzchni, takich jak drewno, parkiet czy linoleum; oraz pad do płytek, kamienia i betonu. Nowością jest wyjątkowo wytrzymały pad do powierzchni zewnętrznych, czyli tarasów, balkonów, kamiennych nawierzchni oraz płytek. Dzięki różnym rodzajom padów Philips OneUp staje się uniwersalnym pomocnikiem w czyszczeniu podłogi.

Jesienna przestrzeń w nowej odsłonie

Koniec lata nie musi oznaczać rezygnacji ze spędzania czasu na balkonie. Wystarczy wprowadzić kilka zmian, by przygotować go na chłodniejsze dni – schować typowo letnie dodatki, uporządkować rośliny, odświeżyć meble i dokładnie umyć podłogę. Czysta, uporządkowana przestrzeń to najlepsza baza do stworzenia bardziej jesiennej aranżacji.

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Versuni to globalna firma z branży małego AGD, działająca w ponad 100 krajach. Rozwija i sprzedaje rozwiązania z obszaru urządzeń kuchennych, ekspresów do kawy, pielęgnacji ubrań, oczyszczaczy powietrza, odkurzaczy oraz mopów, a w swoim portfolio ma ponad 900 patentów. Firma stoi za wieloma rozpoznawalnymi markami i produktami, m.in. Philips czy Saeco, tworząc innowacje, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby konsumentów i wspierają codzienne życie w domu. Misją Versuni jest „turning houses into homes” – zamienianie domów w miejsca, które są bardziej komfortowe, funkcjonalne i dopasowane do współczesnego stylu życia.

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